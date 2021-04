Jadwal Liga Spanyol Matchday Ke-29 Akhir Pekan Ini: Ada Sevilla vs Atletico

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Spanyol pekan ke-29 akan berlangsung akhir minggu ini. Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Madrid kembali berpacu.

Atletico saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 66. Barcelona menyusul di posisi kedua dengan nilai 62, unggul dua poin dari Real Madrid.

Pekan ini, Real Madrid akan bermain paling duluan. Tim asuhan Zinedine Zidane ini akan menghadapi Eibar, tim urutan ke-18 klasemen, pada Sabtu malam.

Atletico akan menghadapi tantangan lebih besar pada Senini dinihari WIB. Tim asuhan Diego Simeone itu akan berlaga di kandang Sevilla, yang kini menempati posisi keempat klasemen.

Barcelona akan berlaga paling belakangan. Lionel Messi cs akan menjamu Real Valladolid, tim urutan ke-16 klasemen, pada Selasa dinihari WIB.

Laga lainnya pekan ini antara lain Granada vs Villarreal dan Cadiz vs Valencia.

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-29, live Bein Sport 1)

Sabtu, 3 April 2021

02:00 Levante vs Huesca

19:00 Granada vs Villarreal

21:15 Real Madrid vs Eibar

23:30 Osasuna vs Getafe

Ahad, 4 April 2021

19:00 Deportivo Alaves vs Celta Vigo

21:15 Elche vs Real Betis

23:30 Cadiz vs Valencia

Senin, 5 April 2021

02:00 Sevilla vs Atletico Madrid.

Selasa, 6 April 2021

02:00 Barcelona vs Real Valladolid.

Klasemen Liga Spanyol