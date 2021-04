Klasemen Piala Menpora 2021 Grup C Sabtu 3 April: Persebaya Lolos, Madura Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Piala Menpora 2021 pekan ketiga Grup C sudah berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu, 3 April 2021. Persebaya Surabaya berhasil lolos ke perempat final.

Tiket babak 8 besar direbut Persebaya Surabaya setelah bermain 0-0 dengan Persela. Dengan satu laga tersisa, Tim Bajul Ijo itu kini memuncaki klasemen dengan nilai 7, unggul 3 poin dari PSS Sleman dan Madura United.

Nilai Persebaya masih mungkin dikejar PSS, tapi dipastikan tetap di posisi dua besar. Soalnya, di posisi keempat dan kelima, Persela dan Persik Kediri baru mengemas nilai 3.

Madura United sudah tak mungkin mengejar Persebaya atau masuk dua besar karena sudah memainkan seluruh pertandingannya. Kesempatan mereka untuk lolos sirna setelah dikalahkan Persik Kediri 1-2 dalam laga Sabtu sore tadi.

Hasil Piala Menpora Sabtu:

Persik Kediri vs Madura United 2-1

Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan 0-0.

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1. Persebaya 3 4-2 7 2. PSS 3 2-2 4 3. Madura Utd 4 5-6 4 4. Persela 3 1-1 3 5 Persik 2 3-4 3

Jadwal berikutnya

Selasa, 7 April 2021

15.15 WIB - Persela Lamongan vs Persik Kediri (Indosiar)

18.15 WIB - PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Satu tiket perempat final lainnya masih akan diperebutkan oleh PSS, Persela, dan Persik. PSS akan lolos bila mampu mengalahkan Persebaya. Persik atau Persela akan lolos bila menang dalam laga terakhirnya dan pada partai lain, PSS gagal menang.

Selanjutnya: Jadwal, Hasil lengkap, dan Klasemen Piala Menpora 2021





Piala Menpora 2021

Grup A

Hasil:

Arema FC vs Tira Persikabo 1-1

PSIS Semarang vs Barito Putera 3-3

Tira Persikabo vs PSIS Semarang 1-3

Barito Putera vs Arema FC 2-1

Barito Putera vs Tira Persikabo 2-2

Arema FC vs PSIS Semarang 2-3.

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1. PSIS 3 6-4 7 2. Barito Putera 3 5-4 5 3. Persikabo 3 2-3 2 4. Tira Persikabo 3 2-4 1

Catatan: PSIS dan Barito Putera lolos ke perempat final.

Grup B

Hasil

Bhayangkara Solo FC vs Borneo FC 1-0

Persija Jakarta vs PSM Makassar 0-2

PSM Makassar vs Bhayangkara FC 1-1

Borneo FC vs Persija Jakarta 0-4

Borneo FC Samarinda vs PSM Makassar 2-2

Persija Jakarta vs Bhayangkara Solo FC 2-1.

Klasemen Grup B Piala Menpora:

No Tim Main Gol Poin 1. Persija 3 6-3 6 2. PSM 3 5-3 5 3. Bhayangkara 3 3-3 4 4. Borneo 3 2-7 1

Catatan: Persija dan PSM lolos ke perempat final.





Grup C

Hasil

Madura United vs PSS Sleman 2-1

Persebaya Surabaya vs Persik Kediri 2-1

PSS Sleman vs Persela 0-0

Madura United vs Persebaya 1-2

Persik Kediri vs PSS Sleman 0-1

Persela Lamongan vs Madura United 1-1

Persik Kediri vs Madura United 2-1

Persebaya Surabaya vs Persela Lamongan 0-0.

Jadwal

Selasa, 7 April 2021

15.15 WIB - Persela Lamongan vs Persik Kediri (Indosiar)

18.15 WIB - PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1. Persebaya 3 4-2 7 2. PSS 3 2-2 4 3. Madura Utd 4 5-6 4 4. Persela 3 1-1 3 5 Persik 2 3-4 3

Grup D

Hasil

Persiraja Banda Aceh vs Persita Tangerang 3-1.

Persib Bandung vs Bali United 1-1

Bali United vs Persiraja 2-0

Persita vs Persib Bandung 1-3

Persita Tangerang vs Bali United 1-1

Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh 2-1.

Klasemen Piala Menpora 2021 Grup D

No Tim Main Gol Poin 1. Persib 3 6-3 7 2. Bali United 3 4-2 5 3. Persiraja 3 4-5 3 4. Persita 3 3-7 1

Catatan: Persib dan Bali United sudah lolos ke perempat final.

Untuk mendapatkan berita terkini Piala Menpora 2021 terus ikuti di laman Bola Tempo.