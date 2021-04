Piala Menpora 2021: Madura United Dikalahkan Persik Kediri 2-1, Ini Komentar RD

TEMPO.CO, Jakarta - Madura United dikalahkan Persik Kediri 2-1 dalam laga terakhir mereka di babak penyisihan Grup C Piala Menpora 2021 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, 3 April 2021.

Dalam laga itu, tim asuhan Rahmad Darmawan lebih dulu unggul pada menit ke-50 melalui tendangan penalti Alberto Goncalves Da Costa atau Beto. Persik membuat gol balasan lewat tendangan penalti pada menit ke-71 lewat Andri Ibo. Gol penentu kemenangan tim asal Kediri diciptakan oleh Antonio Putro Nugroho pada menit ke-79.

Pelatih Rahmad Darmawan kembali menyoroti soal kekurangan timnya yakni efektivitas ketika melakukan penyelesaian saat mendapat peluang di hadapan gawang lawan. Menurut dia, hal itu menjadi evaluasi bagi skuadnya untuk mempersiapkan tim menjelang kompetisi Liga 1.

Kekalahan ini membuat Madura United harus kehilangan tiga poin. Padahal, mereka sempat unggul lebih dulu di laga tersebut.

"Jujur, kami, sejauh ini, selalu dalam sebuah pertandingan di mana banyak mendapat momen atau peluang-peluang tapi kurang efektif dalam penyelesaian, ini jadi evaluasi," kata pelatih yang akrab disapa RD setelah pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu.

Saat menghadapi Persik, Madura tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan serangan. Mereka mendapat peluang emas salah satunya saat sundulan dari Markho Sandy berhasil diblokade bek Persik Dany Saputra.

Selain itu, Bruno Lopes juga mendapat peluang yang berujung gol indah ke gawang Dian Agus pada menit ke 48. Namun gol itu dianulir wasit karena Bruno dianggap terjebak pada posisi offside.

Berbagai peluang lainnya pun didapat oleh Madura United hingga menit-menit sisa pertandingan. Namun para pemain depan Madura tak mampu mengubah peluang tersebut menjadi skor.

Rahmad mengatakan ia akan berkoordinasi dengan manajemen untuk melakukan evaluasi bersama setelah melakoni sejumlah laga yang hasilnya tidak memuaskan. Ia menambahkan, timnya perlu sesegera mungkin menyiapkan komposisi dan strategi tim untuk menatap kompetisi liga yang akan bergulir.

Kekalahan atas Persik Kediri di laga terakhir babak penyisihan Grup C membuat Madura United dipastikan gagal melaju ke perempat final Piala Menpora 2021. Saat ini mereka mengoleksi empat poin sama dengan PSS Sleman, tetapi kalah selisih gol.

Satu tiket ke perempat final Piala Menpora 2021 dari Grup C sudah dipastikan menjadi milik Persebaya Surabaya yang saat ini memimpin klasemen dengan tujuh poin dari tiga laga yang sudah dijalani. Satu tiket lagi akan ditentukan dalam pertandingan Rabu, 7 April mendatang. Ada dua partai yang akan digelar pada hari itu, yaitu Persela Lamongan vs Persik Kediri dan PSS Sleman vs Persebaya Surabaya.