Piala Menpora 2021: Bali United Optimistis Bisa Tampil Terbaik di Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Bali United optimistis bakal memberikan penampilan yang terbaik saat pertandingan babak delapan besar Piala Menpora 2021. Tim Serdadu Tridatu ini memastikan lolos perempat final setelah bermain imbang 1-1 melawan Persita Tangerang di laga terakhir Grup D Piala Menpora, Jumat lalu.

"Tentu saja di perempat final tim harus bekerja lebih bagus lagi di lapangan. Saat babak penyisihan grup ini ada tiga pertandingan yang berdekatan," kata penyerang Bali United, Ilija Spasojevic, dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, 3 April 2021.

"Jadi, saat ini tim punya waktu istirahat sekaligus memiliki persiapan yang lebih matang di babak berikutnya. Semoga tim bisa meraih hasil terbaik di babak selanjutnya," kata Spaso, sapaan akrabnya, menambahkan.

Bali United lolos ke perempat final sebagai runner up Grup D dengan mengoleksi lima poin. Mereka mendampingi Persib Bandung yang keluar sebagai juara grup.

Di babak penyisihan, Ilija Spasojevic dan rekan-rekannya bermain imbang dua kali, yaitu saat melawan Persib Bandung dan Persita Tangerang, serta satu kemenangan atas Persiraja Banda Aceh.

Pemain asing yang telah mengantongi tujuh gelar selama berkarier sebagai pemain sepak bola itu akan berjuang maksimal untuk kembali mempersembahkan trofi juara bagi pendukung setia Bali United.

Sementara itu, pelatih kepala Bali United Stefano Cugurra mengaku puas dengan performa timnya dalam laga terakhir melawan Persita meski hanya meraih hasil imbang.

Hasil imbang itu membuat skuad Serdadu Tridatu menuai kritik dari suporter yang menonton di rumah karena Bali United gagal menambah poin dan harus puas di posisi runner-up Grup D.

Coach Teco, sapaan akrab Stefano, belajar dari pengalaman mengikuti turnamen pramusim dua tahun lalu. Ia tidak ingin kegagalan timnya terulang kembali di turnamen pramusim Piala Menpora 2021.

"Ya, kompetisi pertama saya di Bali United tahun 2019 ialah Piala Presiden. Saat itu tim sudah menang dua pertandingan dan waktu itu tim hanya butuh satu poin buat lolos grup. Tim saat itu bermain menyerang dan menyerang yang pada akhirnya tim mengalami kekalahan. Kekalahan itu membuat Bali United gagal lolos dari fase grup," tutur Stefano Cugurra.

"Hal itu menjadi pelajaran buat saya untuk memperbaiki tim dengan cukup satu poin saja agar punya modal lanjut ke babak berikutnya," kata pelatih terbaik dua periode ini.

Stefano Cugurra juga beralasan bahwa Bali United tidak bermain ngotot di laga terakhir melawan Persita Tangerang karena ingin menghindarikan skuad asuhannya dari cedera karena jadwal turnamen yang padat.

Bali United belum bisa memastikan lawan yang akan dihadapi di perempat final Piala Menpora 2021 karena babak penyisihan Grup C masih berlangsung hingga Rabu, 7 April nanti. Sebagai runner up Grup D, Serdadu Tridatu akan bertemu dengan juara Grup C.

