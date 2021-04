Klasemen Liga Inggris 4 April: Man City dan Liverpool Menang, Chelsea Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City kian kokoh di puncak klasemen Liga Inggris dan kian dekat dengan gelar juara. The Citizens kini memiliki keunggulan 17 poin setelah menang dalam rangkaian laga pekan ke-31.

Bertandang ke markas Leicester City di Stadion King Power Sabtu malam waktu setempat, tim besutan Pep Guardiola menang meyakinkan 2-0 dari gol-gol yang diciptakan Benjamin Mendy dan Gabriel Jesus.

Manchester City kini mengumpulkan 74 poin atau unggul 17 poin dari tim posisi kedua Manchester United (57).

Keunggulan City bisa terpangkas lagi jika rival sekota mereka menang saat menjamu Brighton & Hove Albion di Old Trafford, Minggu malam nanti.

Sementara itu, masa bulan madu Chelsea di bawah Thomas Tuchel berakhir di tangan West Bromwich Albion ketika The Blues dipecundangi oleh tim zona degradasi itu dengan skor 2-5 di Stamford Bridge, Sabtu malam tadi.

Hal itu menandai kekalahan pertama Chelsea pada era Tuchel dalam semua kompetisi setelah 14 pertandingan, sekaligus kali pertama gawang The Blues di Stamford Bridge dibobol oleh tim lawan.

Kekalahan Chelsea mampu dimanfaatkan oleh Liverpool yang memperkuat asa mereka merebut tiket Liga Champions dengan melumat Arsenal 3-0 dalam lawatan ke Emirates, London.

Dua gol Diogo Jota dan satu lainnya dari Mohamed Salah membuat Liverpool naik ke posisi kelima klasemen dengan koleksi 49 poin atau hanya tertinggal dua poin persis di bawah Chelsea.

Chelsea bahkan terancam terlempar dari empat besar seandainya West Ham United (49) atau Tottenham Hotspur (48) memenangi pertandingan masing-masing. West Ham akan melawat ke markas Wolverhampton pada Senin (5/4), sehari setelah Tottenham bertandang ke St. James' Park menghadapi Newcastle United.

Dalam pertandingan lain Sabtu malam tadi, Leeds United menang 2-1 atas Sheffield United di Elland Road akibat gol bunuh diri Phil Jagielka.

Sementara Leeds menanjak ke peringkat ke-10 dengan 42 poin, Sheffield (14) semakin terbenam di dasar klasemen dan kian dekat dengan kepastian terdegradasi ke Liga Championship.

Hasil dan jadwal Liga Inggris pekan ke-30:



Hasil Sabtu hingga Ahad dinihari:

Chelsea 2 - West Bromwich Albion 5 (Christian Pulisic 27', Mason Mount 71'; Matheus Pereira 45+2', 45+4', Callum Robinson 63', 90+1', Mbaye Diagne 68').



Leeds United 2 - Sheffield United 1 (Jack Harrison 12', Phil Jagielka bd-49'; Ben Osborn 45+2').



Leicester City 0 - Manchester City 2 (Benjamin Mendy 58', Gabriel Jesus 74').



Arsenal 0 - Liverpool 2 (Diogo Jota 64', 82', Mohamed Salah 68').

Jadal Ahad malam hingga Senin dinihari:

18.00 Southampton vs Burnley

20.05 Newcastle United vs Tottenham Hotspur

22.30 Aston Villa vs Fulham

01.30 Manchester United vs Brighton & Hove Albion (live Net TV).

Jadwal Selasa dinihari:

00.00 Everton vs Crystal Palace

02.15 Wolverhampton vs West Ham United

Klasemen Liga Inggris