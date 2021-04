23 Pemain Persib Bisa Dimainkan di Piala Menpora 2021, Robert: Itu Target Kami

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 23 pemain Persib Bandung mendapatkan kesempatan bermain dalam tiga pertandingan babak penyisihan Grup D Piala Menpora 2021 di Stadion Maguwoharjo Sleman, 24 Maret hingga 2 April 2021.

Dalam tiga pertandingan itu, Persib mencatat hasil imbang 1-1 dengan Bali United, serta dua kali kemenangan atas Persita Tangerang 3-1 dan Persiraja Banda Aceh 2-1.

"Kami datang ke sini untuk bermain sepak bola. Kami membawa 23 pemain dan seluruhnya sudah bermain. Itulah yang menjadi target kami bermain di Sleman agar semua pemain bisa menikmati lagi bermain sepak bola," kata pelatih Persib, Robert Alberts.

Pemain Persib Bandung, Farshad Noor. (persib.co.id)

Khusus pertandingan melawan Persiraja, Persib memainkan Farshad Noor sejak menit pertama dan Ferdinand Sinaga menjadi penentu kemenangan. Kedua pemain itu mendapat pujian dari pelatih asal Belanda ini.

"Farshad bermain nyaris satu jam dan saya senang dengan itu karena ia banyak terlibat di dalam permainan. Ferdinand bermain dengan baik dan mencetak gol kemenangan untuk tim," ujarnya.

Persib Bandung lolos ke perempat final Piala Menpora 2021 sebagai juara Grup D. Tim Maung Bandung ini akan menghadapi runner up Grup C. Namun, tim yang bakal dihadapi belum bisa diketahui karena satu tiket dari Grup C masih diperebutkan dan mereka masih akan memainkan laga terakhirnya pada Rabu nanti.

PERSIB.CO.ID