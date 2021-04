Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan 30: Man United Menang, Spurs Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-30 pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 5 April 2021, menampilkan hasil: Manchester United vs Brighton 2-1, Newcastle vs Tottenham 2-2, dan Aston Villa vs Fulham 3-1.

Manchester United berhasil menang 2-1 saat menjamu Brighton di Old Trafford. Sempat kebobolan oleh gol Danny Welbeck (menit 13), Si Setan Merah berbalik unggul lewat gol Marcus Rashford (62) dan Mason Greenwood (83).

Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih MU secara beruntun di Liga Inggris. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu tetap di urutan kedua klasemen dengan nilai 60 dari 30 laga, tertinggal 14 poin dari Manchester City yang sudah bermain 31 kali. Brighton ada di urutan ke-16 dengan nilai 32.

Baca Juga: Solskjaer Tak Minati Sergio Aguero

Dalam laga lain, Tottenham Hotspur hanya mampu bermain 2-2 di kandang Newcastle United. Harry Kane memborong dua gol (30 dan 34), sedangkan gol Newcastle diceploskan Joelinton (28) dan Joseph Willock (85).

Tottenham gagal menjaga kebangkitannya setelah mengalahkan Aston Villa 2-0. Kini tim asuhan Jose Mourinho itu menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 49. Newcastle ada di urutan ke-17 dengan nilai 29.

Sementara itu, Aston Villa menang 3-1 saat menjamu Fulham. Dua gol Villa diborong Trezeguet (78 dan 81). Satu gol lain dicetak Ollie Watkins. Adapun gol Fulham diceploskan Aleksandar Mitrovic (61).

Kini, Aston Villa menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 44. Fulham ada di urutan ke-18 dengan nilai 28.

Malam ini ada juga laga Liga Inggris yang akan berlangsung, yakni Everton vs Crystal Palace dan Wolves vs West Ham.

Selanjutnya: Rekap hasil, jadwal,dan klasemen Liga Inggris