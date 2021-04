Jadwal Liga Champions Babak Perempat Final Bergulir Pekan Ini, 2 Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions 2020/21 akan memasuki babak perempat final. Empat pertandingan leg pertama akan berlangsung pekan ini dan leg berikutnya pada pekan depan.

Pekan ini ada dua laga yang disiarkan SCTV, yakni Real Madrid vs Liverpool dan Bayern Munchen vs PSG. Dua laga lainnya, Manchester City vs Dortmund dan FC Porto vs Chelsea, bisa disimak di Vidio.

Jadwal Liga Champions babak perempat final:

Leg 1

Rabu, 07 April 2021

02:00 Real Madrid vs Liverpool (SCTV)

02:00 Manchester City vs Dortmund (Vidio).

Kamis, 08 April 2021

02:00 Bayern Munchen vs PSG (SCTV)

02:00 FC Porto vs Chelsea (Vidio).

Leg 2

Rabu, 14 April 2021

02:00 Chelsea vs FC Porto

02:00 Paris Saint-Germain vs Bayern Munchen.

Kamis, 15 April 2021

02:00 Borussia Dortmund vs Manchester City

02:00 Liverpool vs Real Madrid.

