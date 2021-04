Mengapa Ada Serigala Menyusui di Logo AS Roma?

Logo klub Liga Italia, AS Roma. Foto: Antara

TEMPO.CO, Jakarta - Associazione Sportiva Roma atau AS Roma merupakan klub sepak bola yang bermarkas di Roma, Italia. Klub ini merupakan gabungan dari 3 tim sepakbola di Roma, adapun ketiga klub tersebut ialah, Roman FC, SS Alba-Audace, dan Fortitudo-Pro Roma SGS yang dibentuk pada musim panas 1927.

AS Roma yang bertanding di Liga Italia memiliki julukan i Giallorossi yang berarti merah-kuning. Selain itu ia juga kerap dijuluki I Lupi atau serigala. Kedua komponen tersebut selalu hadir di lencana AS Roma sejak awal, hal ini juga membuatnya dijuluki serigala ibukota.

Gambar serigala yang terdapat dalam logo AS Roma menjadi hal yang sering diperbincangkan dan memiliki sejarah tersendiri. Sebab serigala tersebut tampak sedang menyusui Romulus dan Remus, yang menggambarkan mitos berdirinya kota Roma.

Menurut mitologi Romawi, Romulus dan Remus merupakan anak kembar yang dirawat oleh Capitoline Wolf atau serigala betina. Ibu dari kedua anak kandung tersebut adalah Rhea Silvia yang merupakan anak dari Raja Numitor. Romulus dan Remus lahir di Alba Longa, salah satu kota kuno di Roma.

Rhea Silvia mengandung anak tersebut dari Dewa Mars yang mengunjunginya di salah satu hutan suci. Hal ini pula yang membuat Romulus dan Remus memiliki keturunan dari bangasawan dari Yunani dan Negara Latin.

Kisah berdirinya Kota Roma terjadi setelah perselisihan antara Romulus dan Remus ketika ingin membuat bukit yang ada di daerah tersebut. Perselisihan tersebut membuat Remus terbunuh oleh salah satu pengikut Romulus. Hal ini yang membuat Romulus akhirnya menjadi penguasa kota Roma dan menjadi raja yang cukup lama.

Dengan sejarah yang panjang tersebut, tak heran klub ini memilih serigala dan kedua anak kembar tersebut menjadi ikon di lencana yang mereka gunakan. Terlepas dari itu, AS Roma juga menjadi tim yang memiliki prestasi patut diperhitungkan di level Nasional maupun Internasional

AS Roma telah mengantongi 3 gelar Scudetto, 9 gelar juara Coppa Italia, 2 gelar Supercoppa Italia, dan 1 gelar juara Serie B. sedangkan di level Internasional AS Roma hanya bisa menjadi Runner up Champions League dan UEFA League.

GERIN RIO PRANATA