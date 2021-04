Jadwal Liga Europa Kamis Malam 8 April: Granada vs Man United Live di SCTV

Penyerang Manchester United Marcus Rashford, melakukan selebrasi bersama Edinson Cavani setelah mencetak gol ke gawang Brighton and Hove Albion dalam pertandingan Liga Inggris di Old Trafford, Manchester, 5 Maret 2021. Pool via REUTERS/Phil Noble

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Europa babak perempat final akan bergulir Kamis malam ini atau Jumat dinihari WIB, 9 April 2021. Rangkaian laga leg pertama akan tersaji.

Malam ini ada empat laga yang serentak berlangsung. Salah satunya akan disiarkan secara langsung oleh SCTV, yakni Granada vs Manchester United.

Adapun tiga laga lainnya bisa disaksikan di laman tau aplikasi Vidio, yakni Dinamo Zagreb vs Villarreal, Ajax vs AS Roma, Arsenal vs Slavia Praha.

Jadwal Liga Europa babak perempat final:

Leg 1

Jumat, 9 April 2021

02:00 Dinamo Zagreb vs Villarreal (Vidio)

02:00 Ajax vs AS Roma (Vidio)

02:00 Arsenal vs Slavia Praha (Vidio)

02:00 Granada vs Manchester United (SCTV).

Leg 2

Jumat, 16 April 2021

02:00 Villarreal vs Dinamo Zagreb (Vidio)

02:00 AS Roma vs Ajax (Vidio)

02:00 Slavia Praha vs Arsenal (Vidio)

02:00 Manchester United vs Granada (SCTV).

Untuk mendapatkan berita terkini Liga Europa terus ikuti di laman Bola Tempo.