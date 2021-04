Rekap Hasil LIga Europa: Man United, Roma, Villarreal Menang; Arsenal Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Europa leg pertama babak perempat final berlangsung serentak pada Jumat dinihari WIB, 9 April 2021. Manchester United, AS Roma, dan Villarreal berhasil meraih kemenangan. Sedangkan Arsenal hanya meraih hasil seri.

Manchester United berhasil meraih kemenangan 2-0 di kandang Granada. Si Setan Merah menjebol tim asal Spanyol itu lewat gol Marcus Rashford (menit 31) dan gol penalti Bruno Fernandes (90+1).

Dalam laga lain, AS roma menang 2-1 di markas Ajax Amsterdam. Sempat kebobolan oleh gol Davy Klaassen (39), Roma berbalik unggul lewat gol Lorenzo Pellegrini (57) dan Roger Ibanez (87). Dusan Tadic gagal mencetak gol dari titik penalti buat Ajax (53).

Pada laga lain, Villarreal menang 1-0 atas tuan rumah Dinamo Zagreb. Gol penalti Gerard Moreno (44) menjadi penentu kemenangan.

Sementara itu, Arsenal hanya mampu bermain 1-1 saat menjamu Slavia Praha. Sempat unggul berkat gol Nicolas Pepe (86), The Gunners kemudian kebobolan oleh gol Tomas Holes (90+4).

Leg kedua babak perempat final akan berlangsung Kamis pekan depan.

Hasil dan Jadwal Liga Europa babak perempat final:

Leg 1

Jumat, 9 April 2021

Dinamo Zagreb vs Villarreal 0-1

Ajax vs AS Roma 1-2

Arsenal vs Slavia Praha 1-1

Granada vs Manchester United 0-2.

Leg 2

Jumat, 16 April 2021

02:00 Villarreal vs Dinamo Zagreb (Vidio)

02:00 AS Roma vs Ajax (Vidio)

02:00 Slavia Praha vs Arsenal (Vidio)

02:00 Manchester United vs Granada (SCTV).

Baca Juga: Neymar Dihukum Dua Pertandingan

Untuk mendapatkan berita terkini Liga Europa terus ikuti di laman Bola Tempo.