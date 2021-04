Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, Tottenham Vs MU dan West Ham vs Leicester

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-31 akan diwarnai sejumlah laga panas. Pertandingan antara Tottenham vs Man United dan West Ham vs Leicester City menjadi dua diantaranya.

Laga Tottenham vs Man United akan berlangsung pada Ahad malam 11 April 2021. Bagi Tottenham, laga ini akan sangat penting karena bisa menentukan nasib mereka masuk ke posisi empat besar di akhir musim.

Skuad asuhan Jose Mourinho saaat ini masih terdampar di posisi keenam dengan perolehan 49 angka. Mereka berjarak tiga angka saja dari West Ham United yang berada di posisi keempaat.

Sementara bagi Manchester United, laga ini sebenarnya tak cukup berpengaruh. Pasalnya mereka sudah tertinggal sangat jauh dari pimpinan klasemen Manchester City. United menempati posisi kedua dengan perolehan 60 angka, tertinggal 14 angka dari rival sekotanya itu.

Kemenangan pada laga Tottenham vs Man United akan dapat membuat posisi Harry Kane cs terdongkrak jika pada laga lainnya Leicester City mampu menumbangkan West Ham United. Leicester City saat ini menempati posisi ketiga dengan perolehan 56 angka, unggul empat angka dari West Ham.

Sementara tim lain yang berpeluang memperbaiki posisinya pekan ini adalah Chelsea. Skuad asuhan Thomas Tuchel akan dapat naik ke peringkat keempat jika berhasil mengalahkan Crystal Palace pada laga Sabtu malam besok. Chelsea saat ini berada di peringkat kelima dengan perolehan 51 angka, tertinggal satu angka saja dari West Ham.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-31:

Sabtu, 10 April 2021

02.00 WIB - Fulham vs Wolves

18.30 WIB - Manchester City vs Leeds United

21.00 WIB - Liverpool vs Aston Villa

23.30 WIB - Crystal Palace vs Chelsea

Ahad, 11 April 2021

18.00 WIB - Burnley vs Newcastle United

20.05 WIB - West Ham vs Leicester City

22.30 WIB - Tottenham vs Man United

Senin, 12 April 2021

01.00 WIB - Sheffield United vs Arsenal

Selain laga-laga di atas, jadwal Liga Inggris pekan ke-31 juga akan diisi oleh laga West Brom vs Southampton dan Brighton vs Everton yang akan berlangsung pada Selasa 13 April 2021. Seluruh laga Liga Inggris itu akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV.