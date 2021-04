Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini, Ada El Clasico Real Madrid Vs Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-30 akan diwarnai oleh laga panas El Clasico Real Madrid vs Barcelona. Kedua tim akan saling bunuh demi terus memepet Atletico Madrid yang berada di puncak klasemen.

Menjamu Barcelona di Stadion Alfredo di Stefano pada Ahad dini hari 11 April 2021, Real Madrid memiliki modal besar setelah meraih kemenangan 1-3 dari Liverpool pada laga pertama babak perempat final Liga Champions. Kemenangan itu dipastikan menaikkan rasa percaya diri Karim Benzema cs untuk menghadapi Lionel Messi cs.

Apalagi pada pertemuan pertama musim ini, Real Madrid mengalahkan Barcelona 3-1 di Stadion Camp Nou. Skuad asuhan Zinedine Zidane dipastikan ingin mengulangi hasil itu demi terus memepet rival sekotanya, Atletico Madrid.

Real Madrid saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 63 angka, tertinggal tiga angka saja dari Atletico yang berada di puncak. Skuad asuhan Zinedine Zidane akan dapat merebut posisi kedua jika menang karena hanya berjarak dua angka dengan Barcelona yang berada di posisi kedua.

Sementara Atletico Madrid yang pekan lalu dikalahkan Sevilla 0-1 akan bertandang ke markas Real Betis pada akhir pekan ini. Betis sendiri bukan lawan yang mudah karena mereka tengah mengincar posisi kelima klasemen demi bermain di Liga Europa musim depan.

Betis saat ini berada di posisi keenam dengan perolehan 46 angka, sama dengan Real Sociedad yang berada di atasnya.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-30

Sabtu, 10 April 2021

02.00 WIB - Huesca vs Elche

19.00 WIB - Getafe vs Cadiz

21.15 WIB - Athletic Club vs Alaves

23.30 WIB - Eibar vs Levante

Ahad, 11 April 2021

02.00 WIB - Real Madrid vs Barcelona

19.00 WIB - Villarreal vs Osasuna

21.15 WIB - Valencia vs Real Sociedad

23.30 WIB - Valladolid vs Granada

Senin, 12 April 2021

02.00 WIB - Real Betis vs Atletico Madrid

Selain laga di atas, jadwal Liga Spanyol pekan ke-30 juga akan melangsungkan pertarungan antara Celta Vigo vs Sevilla. Kedua tim akan bertanding pada Selasa dinihari 13 April 2021. Seluruh laga Liga Spanyol ini akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports.