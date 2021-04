Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Manchester City, Liverpool dan Chelsea Main

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris malam ini akan diisi oleh tiga pertandingan penting dalam perebutaan gelar juara musim ini. Manchester City yang berada di puncak akan berpeluang memperbesar keunggulannya sementara Chelsea akan berupaya terus memperpendek jarak, sementara Liverpool akan berusaha untuk masuk ke posisi empat besar.

Manchester City akan menjamu Leeds United pada malam nanti. Skuad asuhan Marcelo Bielsa tak boleh diremehkan karena tengah menunjukkan performa apik. Dalam dua laga terakhir mereka selalu meraih kemenangan. Apalagi pada pertemuan pertama Leeds sukses menahan imbang City yang secara materi pemain jauh berada di atas mereka.

Sementara Chelsea akan berupaya menyelamatkan posisi keempat yang kini mereka ditempati West Ham United. Skuad asuhan Thomas Tuchel kini hanya berjarak dua angka saja dari West Ham yang akan menghadapi Leicester City pada laga lainnya.

Chelsea akan menyambangi markas salah satu rival sekotanya, Crystal Palace. Pekan lalu The Blues secara mengejutkan ditumbangkan oleh West Bromwich Albion 2-5. Hasil itu mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka di bawah asuhan Tuchel.

Peluang menembus empat besar juga dimiliki Liverpool yang akan menjamu Aston Villa di Stadion Anfield. Skuad asuhan Jurgen Klopp kini menempati posisi ketujuh dan hanya berjarak tiga angka dari West Ham United.

Akan tetapi mereka masih dihantui rekor buruk musim ini, yaitu catatan enam kekalahan beruntun di kandang. Apalagi pada pertemuan pertama musim ini mereka juga kalah 2-7 dari Aston Villa di Stadion Villa Park.

Satu laga pekan ke-31 yang telah berlangsung adalah antara Fulham vs Wolverhampton. Adama Traore menjadi pahlawan Wolves setelah mencetak satu-satunya gol pada laga itu saat pertandingan memasuki masa tambahan waktu.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-31

Sabtu 10 April 2021:

Fulham 0 - Wolverhampton 1 (Adama Traore 90+2')

18.30 WIB - Manchester City vs Leeds United

21.00 WIB - Liverpool vs Aston Villa

23.30 WIB - Crystal Palace vs Chelsea

Ahad 11 April 2021

18.00 WIB - Burnley vs Newcastle United

20.05 WIB - West Ham United vs Leicester City

22.30 WIB - Tottenham Hotspur vs Manchester United

Senin, 12 April 2021

01.00 WIB - Sheffield United vs Arsenal

Selasa 13 April 2021

00.00 - West Bromwich Albion vs Southampton

02.15 - Brighton & Hove Albion vs Everton

Seluruh pertandingan pada jadwal Liga Inggris pekan ke-31 akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Laga Crystal Palace vs Chelsea dan Sheffield United vs Arsenal juga bisa dinikmati melalui NetTV.