Jadwal Liga Spanyol Malam Ini, El Clasico Real Madrid Vs Barcelona Main

TEMPO.CO, Jakarta - Laga panas El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona akan menjadi sajian utama Jadwal Liga Spanyol malam ini. Kedua tim sama-sama berambisi meraih kemenangan demi terus mempertahankan peluang menjuarai Liga Spanyol.

Real Madrid yang akan menjadi tuan rumah mengalami dilema karena mereka juga akan menyambangi markas Liverpool pada laga kedua perempat final Liga Champions pekan depan. Pelatih Zinedine Zidane disebut akan menyimpan sejumlah pemain terbaiknya pada laga malam nanti.

Barcelona di sisi lain juga mengalami masalah. Pelatih Ronald Koeman masih dihadapi dengan cedera pemainnya. Bek Gerard Pique kemungkinan tak akan turun sejak awal karena baru pulih dari cedera.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-30

Sabtu, 10 April 2021

02.00 WIB - Huesca vs Elche

19.00 WIB - Getafe vs Cadiz

21.15 WIB - Athletic Club vs Alaves

23.30 WIB - Eibar vs Levante

Ahad, 11 April 2021

02.00 WIB - Real Madrid vs Barcelona

19.00 WIB - Villarreal vs Osasuna

21.15 WIB - Valencia vs Real Sociedad

23.30 WIB - Valladolid vs Granada

Senin, 12 April 2021

02.00 WIB - Real Betis vs Atletico Madrid

Selain laga di atas, jadwal Liga Spanyol pekan ke-30 juga akan melangsungkan pertarungan antara Celta Vigo vs Sevilla. Kedua tim akan bertanding pada Selasa dinihari 13 April 2021. Seluruh laga Liga Spanyol ini akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports.