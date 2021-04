Klasemen Liga Spanyol Setelah Real Madrid Tekuk Barcelona di El Clasico

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1 dalam laga El Clasico Liga Spayol di Stadion Alfredo Di Stefano, Madrid, Ahad dinihari WIB, 11 April 2021. Hasil itu mengantar Madrid naik ke puncak klasemen Liga Spanyol untuk pertama kalinya sejak November, meski hanya sementara.

Real Madrid tampil meyakinkan di kandangnya. Mereka unggul berkat gol Karim Benzema pada menit ke-13 dan Toni Kroos pada menit ke-28.

Barcelona hanya bisa meraih satu gol lewat Oscar Mingueza pada menit ke-60. Itu merupakan gol kedua dari bek Muda Barca tersebut pada musim ini.

Real Madrid harus kehilangan Casemiro yang mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-90. Namun, mereka mampu menjaga keunggulannya.

Dengan hasil ini, Madrid memastikan kemenangan ketiga berturut-turut atas Barcelona di semua kompetisi. pertama kali sejak 1978. Hasil tersebut juga mengantar Los Blancos melompati lawannya, juga Atletico Madrid, untuk merebut puncak klasemen.

Real Madrid kini mengemas nilai 66 dari 30 laga, unggul selisih gol dari Atletico. Posisi El Real bisa kembali tergeser bila Atlitico mampu meraih poin saat menyambangi Real Betis Senin dinihari nanti.

Liga Spanyol

(Pekan ke-30)

Sabtu, 10 April 2021

Huesca vs Elche 3-1

Getafe vs Cadiz 0-1

Ath Bilbao vs Alaves 0-0

Eibar vs Levante 0-1.

Ahad, 11 April 2021

Real Madrid vs Barcelona 2-1.

19:00 Villarreal vs Osasuna (Bein Sport 1)

21:15 Valencia vs Real Sociedad (Bein Sport 1)

23:30 Valladolid vs Granada (Bein Sport 1).

Senin, 12 April 2021

02:00 Real Betis vs Atletico Madrid (Bein Sport 1).

Selasa, 13 April 2021

02:00 Celta Vigo vs Sevilla (Bein Sport 1).

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 30 29 66 2 Atletico 29 32 66 3 Barcelona 30 43 65 4 Sevilla 29 19 58 5 Sociedad 29 16 46 6 Real Betis 29 -3 46 7 Villarreal 29 11 46 8 Levante 30 -2 38 9 Celta Vigo 29 -6 37 10 Ath Bilbao 30 6 37 11 Granada 29 -15 36 12 Cadiz 30 -18 35 13 Valencia 29 -5 33 14 Osasuna 29 -12 31 15 Getafe 30 -12 30 16 SD Huesca 30 -14 27 17 Valladolid 29 -13 27 18 Elche 30 -19 26 19 Alaves 30 -23 24 20 Eibar 30 -14 23