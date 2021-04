Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Tottenham vs Manchester United 1-3

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United bangkit dari ketinggalan untuk meraih kemenangan atas Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris, Ahad, 11 April 2021. Setan Merah mampu menang 3-1.

Sebetulnya, pada babak pertama, Man Utd sempat hampir unggul melalui gol Edinson Cavani. Namun, gol tersebut secara kontroversial dianulir oleh VAR setelah tangan Scott McTominay dianggap mengenai wajah Son Heung-min. Pada menit ke-40, Son membuat Spurs unggul setelah berhasil memanfaatkan umpan Lucas Moura.

Seusai turun minum, Manchester United tampil lebih agresif. Hasilnya pada menit ke-57, Fred menyamakan kedudukan memanfaatkan bola muntah tendangan Cavani yang berhasil ditahan Hugo Lloris.

Edinson Cavani memang tampil mengancam pada pertandingan tersebut. Pada menit ke-79, ia berhasil menyambut umpan silang Mason Greenwood untuk membawa United berbalik unggul 2-1. Di ujung babak kedua, Greenwood mengunci kemenangan tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer setelah berhasil memanfaatkan umpan Paul Pogba.

Dengan hasil ini, Manchester United berada di urutan kedua klasemen Liga Inggris, berselisih 11 poin di belakang Manchester City. Sedangkan, skuad asuhan Jose Mourinho tetap di urutan ketujuh, enam poin di belakang tim urutan keempat West Ham United.

Susunan pemain.

Tottenham Hotspur

Lloris; Dier, Rodon, Reguilon, Aurier; Hojbjerg, Ndombele, Lo Celso; Lucas Moura, Harry Kane, Son Heung-Min

Manchester United

Henderson; Lindelof, Maguire, Shaw, Wan-Bisaka; McTominay, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Paul Pogba; Edinson Cavani

Hasil Liga Inggris

Burnley vs Newcastle United 1-2

West Ham United vs Leicester City 3-2

Tottenham Hotspur vs Manchester United 1-3

Klasemen Liga Inggris