Jadwal Liga Europa Malam Ini: Ada MU vs Granada dan Slavia vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Empat laga panas akan mengisi jadwal Liga Europa babak perempat final pada Jumat dinihari nanti. Manchester United akan menjamu Granada sementara Arsenal harus melawat ke markas Slavia Praha.

Selain dua laga itu, ada juga pertemuan antara AS Roma vs Ajax Amsterdam dan Villarreal vs Dinamo Zagreb.

Manchester United menjamu Granada dengan keunggulan 2-0 pada laga pertama. Akan tetapi skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer dipastikan akan kehilangan Harry Maguire, Scott Mc Tominay dan Luke Shaw karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu.

Sementara Arsenal harus meraih kemenangan jika ingin lolos ke partai semifinal. Pasukan Meriam London ditahan imbang Slavia Praha 1-1 pada laga pertama.

Dinamo Zagreb yang pada babak 16 besar menyingkirkan Tottenham Hotspur pun masih memiliki peluang lolos. Skuad asuhan Damir Krznar bisa mengulang kisah mereka saat menyingkirkan Tottenham dengan membalikkan keadaan pada laga kedua. Pada laga pertama pekan lalu, Dinamo Zagreb menelan kekalahan 0-1 dari Villarreal.

Sementara AS Roma memiliki sedikit keunggulan karena mereka akan menjamu Ajax Amsterdam dengan keunggulan 2-1 pada laga pertama. Pasukan Serigala Ibukota diuntungkan karena seluruh pemain terbaiknya seperti Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini serta Pedro dipastikan siap bermain.

Berikut jadwal Liga Europa babak perempat final laga kedua Jumat dinihari 15 April 2021:

02:00 WIB - Manchester United vs Granada - SCTV

02:00 WIB - Slavia Praha vs Arsenal - Vidio

02:00 WIB - AS Roma vs Ajax - Vidio

02:00 WIB - Villarreal vs Dinamo Zagreb - Vidio

Empat jadwal Liga Europa itu akan menentukan siapa yang lolos ke partai semifinal. Pemenang laga Manchester United vs Granada nantinya akan berhadapan dengan pemenang laga Ajax Amsterdam vs AS Roma sementara pemenang laga Slavia Praha vs Arsenal akan berhadapan dengan pemenang laga Villarreal vs Dinamo Zagreb.

UEFA