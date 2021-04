Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-31, Real Madrid dan Atletico Dapat Lawan Mudah

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-31 akan kembali menyajikan persaingan memperebutkan puncak klasemen. Atletico Madrid dan Real Madrid sama-sama akan menghadapi laga mudah sementara Barcelona absen karena harus melakoni laga final Copa del Rey.

Atletico Madrid akan menghadapi penghuni dasar klasemen Eibar pada laga pekan ke-31. Skuad Diego Simeone setidaknya bisa bernafas lega karena berpeluang besar mempertahankan puncak klasemen jika berhasil mengalahkan Eibar.

Akan tetapi performa Atletico belakangan justru tengah menurun. Dari empat laga terakhir, mereka hanya berhasil meraih lima angka hasil imbang kontra Getafe dan Real Betis serta menang atas Alaves. Satu laga lainnya berakhir kekalahan 0-1 di markas Sevilla.

Sementara Real Madrid siap menyalip rival sekotanya itu jika mampu mengalahkan Getafe. Los Blancos memiliki rasa percaya diri tinggi setelah lolos ke babak semifinal Liga Champions dan mengalahkan Barcelona 2-1 pada akhir pekan lalu.

Sementara Sevilla yang berada di posisi keempat klasemen harus menghadapi laga cukup berat. Mereka akan melawat ke markas Real Sociedad yang berada tepat di bawahnya.

Sevilla sebenarnya cukup aman jika pun menelan kekalahan pada laga itu. Ivan Rakitic cs memiliki keunggulan 14 angka dari Sociedad.

Akan tetapi Sociedad harus meraih kemenangan jika tak mau tiket Liga Europa yang mereka genggam saat ini lenyap. Pasalnya mereka memiliki perolehan angka sama dengan Real Betis yang berada di bawahnya. Real Betis sendiri harus menghadapi Valencia yang performanya tengah turun musim ini.

Jika Sociedad dan Betis tersandung, Villarreal siap mengambil alih posisi kelima. Pasukan Kapal Selam Kuning saat ini berada di posisi ketujuh dengan selisih satu angka saja dari Sociedad. Villarreal akan menghadapi Levante yang saat ini duduk di posisi ke-9.

Berikut jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini:

Ahad 18 April 2021

19.00 WIB - Real Sociedad vs Sevilla

19.00 WIB - Osasuna vs Elche

21.15 WIB - Alaves vs Huesca

21.15 WIB - Atletico Madrid vs Eibar

23.30 WIB - Real Betis vs Valencia

23.30 WIB - Cadiz vs Celta Vigo

Senin, 19 April 2021

02.00 WIB - Levante vs Villarreal

02.00 WIB - Getafe vs Real Madrid

Barcelona akan absen pada jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini. Lionel Messi cs harus melakoni laga final Copa del Rey kontra Athletic Bilbao pada Ahad dinihari 18 April 2021 pukul 02.30 WIB. Seluruh laga Liga Spanyol akan disiarkan secara langsung oleh beIN Sports.