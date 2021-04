Ini Jadwal Semifinal Liga Europa MU Vs AS Roma dan Villarreal Vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Empat tim telah memastikan lolos ke semifinal Liga Europa musim ini. Manchester United, AS Roma, Villarreal dan Arsenal akan berebut tempat untuk mencapai parati puncak.

Laman resmi UEFA telah merilis jadwal semifinal yang akan digelar pada akhir bulan ini dan awal bulan Mei mendatang. Duel sesama tim Inggris akan sangat mungkin terjadi karena Manchester United dan Arsenal tak akan saling bertemu pada semifinal.

Manchester United akan menghadapi AS Roma sementara Arsenal akan menghadapi Villarreal. Manchester United dan Villarreal akan menjadi tuan rumah pada laga pertama sementara AS Roma dan Arsenal akan menjadi tuan rumah pada laga kedua.

Berikut jadwal semifinal Liga Europa musim ini:

Laga pertama Jumat 30 April 2021:

Manchester United vs AS Roma

Villarreal vs Arsenal

Laga kedua, Jumat 7 Mei 2021:

AS Roma vs Manchester United

Arsenal vs Villarreal

Manchester United akan berupaya membayar kegagalan mereka musim lalu saat disingkirkan Sevilla di semifinal Liga Europa. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer menjadi unggulan pertama memenangkan kompetisi kasta kedua di Eropa ini.

Akan tetapi AS Roma bukan tim sembarangan. Pasukan Serigala Ibukota lolos ke semifinal dengan menumbangkan tim kuat asal Belanda Ajax Amsterdam.

Sementara laga Villarreal vs Arsenal akan membuat Unai Emery menemui mantan tim asuhannya. Emery yang kini menangani Villarreal dipecat Arsenal pada November 2019 setelah pasukan Meriam London mengalami rentetan hasil buruk musim itu.

Laga final Liga Europa sendiri rencananya akan berlangsung pada 27 Mei 2021 di Stadion Energa Gdansk, Polandia. Manchester United, Arsenal, AS Roma dan Villarreal berkesempatan mengukir capaian yang sangat spesial karena musim ini merupakan musim ke-50 digelarnya kompetisi tersebut.

