Hasil Liga Italia: Juventus Kalah, AC Milan Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus menelan kekalahan tipis 0-1 di markas Atalanta pada laga Liga Italia pekan ke-31. Hasil itu membuat Si Nyonya Tua semakin jauh dari puncak klasemen yang masih diduduki Inter Milan.

Bermain di markasnya sendiri, Stadion Gewiss, Atalanta memetik kemenangan tipis 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Ruslan Malinovskiy pada menit-menit akhir pertandingan.

Gelandang yang baru masuk pada menit ke-72 itu mampu memecahkan kebuntuan tiga menit jelang bubaran dengan tembakan dari luar kotak penalti. Bola tendangan Malinovskiy sempat membentur bek Juventus, Alex Sandro, sehingga bola berbelok mengecoh kiper Wojciech Szczesny.

Hasil 1-0 itu membuat membuat Atalanta mengambil alih posisi ketiga dari tangan Juventus dengan bekal raihan 64 angka sementara Juventus harus puas turun ke peringkat keempat dengan perolehan 62 angka.

Skuad asuhan Andrea Pirlo pun semakin jauh dari puncak klasemen Liga Italia yang diduduki Inter Milan dengan perolehan 74 angka. Inter Milan bahkan berpeluang memperlebar jarak karena baru akan bermain kontra Napoli pada laga Senin dinihari nanti.

Dalam pertandingan lainnya, AC Milan berhasil meraih kemenangan 2-1 atas tamunya Genoa. Bermain di Stadion San Siro, AC Milan unggul cepat lewat gol Ante Rebic pada menit ke-13.

Mattia Destro sempat membuat Genoa menyamakan kedudukan delapan menit menjelang turun minum.

AC Milan kembali unggul cepat pada babak kedua. Sepak pojok Hakan Calhanoglu pada menit ke-68 mengenai bek Genoa Riccardo Scamacca dan berujung menjadi gol bunuh diri.

Hasil itua membuat AC Milan kokoh di posisi kedua dengan koleksi 66 angka. Akan tetapi mereka masih berjarak delapan angka dari Inter Milan.

Di Stadion Renato Dall'Ara, Bologna menang meyakinkan 4-1 atas Spezia dalam laga yang diwarnai raihan dwigol Mattias Svanberg.

Sementara itu di Olimpico, laga antara Lazio kontra Benevento diwarnai hujan delapan gol sebelum tuan rumah berakhir memetik kemenangan 5-3.

Saat berita ini diturunkan, laga Torino vs AS Roma baru saja berlangsung sementara satu laga Liga Italia lainnya antara Napoli vs Inter Milan akan berlangsung pada Senin dinihari pukul 01.45 WIB.