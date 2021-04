Klasemen Liga Inggris: Leeds United vs Liverpool 1-1, Ada Protes Liga Super

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool hanya mampu bermain imbang 1-1 di kandang Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-32, Selasa dinihari, 20 April 2021.

Sadio Mane membawa Liverpool unggul pada menit ke-31, Namun, sebuah sundulan menit ke-87 dari bek Diego Llorente memberi Leeds United hasil imbang.

Laga ini sempat diwarnai protes pemain Leeds terhadap rencana Liga Super Eropa (European Super Lueage), yang salah satunya diprakarsai Liverpool. Para pemain Leeds memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan mengenakan kemeja bertuliskan slogan "Earn It" di bawah logo Liga Champions.

Pemain Leeds United memprotes rencana Liga Super Eropa saat pemanasan laga melawan Liverpool, 19 April 2021. REUTERS / Paul Ellis

Slogan itu mengacu pada fakta bahwa 20 klub Liga Super yang diusulkan akan memiliki 15 anggota tetap tanpa degradasi.

Liverpool sendiri saat ini terancam tak lolos ke Liga Champions. Hasil seri atas Leeds membuat The Reds berada di urutan keenam dengan 53 poin dari 32 pertandingan. Mereka terpaut dua dari West Ham United di urutan keempat, yang menjanjikan tiket ke Liga Champions.

Leeds United tetap di urutan ke-10 dengan 46 poin.

Liga Inggris

(Pekan ke-32)

Sabtu, 17 April 2021

Everton vs Tottenham 2-2

Newcastle vs West Ham 3-2.

Ahad, 18 April 2021

Wolves vs Shefield United 1-0

Arsenal vs Fulham 1-1

Manchester United vs Burnley 3-1.

Selasa, 20 April 2021

02:00 Leeds United vs Liverpool 1-1.

Rabu, 21 April 2021

02:00 Chelsea vs Brighton (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 32 44 74 2 Man United 32 29 66 3 Leicester City 31 18 56 4 West Ham 32 11 55 5 Chelsea 31 19 54 6 Liverpool 32 16 53 7 Tottenham 32 17 50 8 Everton 31 3 49 9 Arsenal 32 8 46 10 Leeds United 32 0 46 11 Aston Villa 30 10 44 12 Wolves 32 -9 41 13 Crystal Palace 31 -19 38 14 Southampton 31 -17 36 15 Newcastle 32 -18 35 16 Brighton 31 -5 33 17 Burnley 32 -19 33 18 Fulham 33 -18 27 19 West Brom 31 -31 24 20 Sheffield 32 -39 14

