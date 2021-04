Jadwal Bola Live Rabu Malam 21 April: Man City, Inter, Milan, Juve, Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Kamis dinihari, 22 April 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman.

Dari Liga Inggris ada dua laga pekan ke-32. Tottenham akan menjamu Southampton sedangkan Aston Villa melawan Manchester City.

Tottenham akan tampil pertama kalinya setelah memecat Jose Mourinho. Mereka kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 50, unggul 14 poin dari lawannya yang ada di posisi ke-14.

Manchester City, yang sudah memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan, akan berjuang untuk kian mendekatkan diri ke gelar juara. Mereka kini menghuni puncak klasemen dengan nilai 74, unggul 8 poin dari Manchester United. Aston Villa ada di posisi ke-11 dengan nilai 44.

Dari Liga Italia, akan tersaji jadwal pekan ke-32. Inter Milan, yang memuncaki klasemen dengan mengantongi keunggulan 9 poin, akan berlaga Spezia.

AC Milan, yang ada di posisi kedua, akan menjamu Sassuolo. Sedangkan Juventus, juara bertahan yang menghuni posisi ketiga, akan menjamu Parma.

Dari Liga Spanyol akan hadir laga pekan ke-32. Malam ini ada laga Cadiz vs Real Madrid. Sedangkan Atletico Madrid dan Barcelona baru akan bermain hari berikutnya.

Dari Liga Jerman, antara lain akan hadir Dortmund vs Union Berlin.

Jadwal bola selengkapnya:

Kamis, 22 April 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-32)

00:00 Tottenham vs Southampton (Mola TV)

02:15 Aston Villa vs Manchester City (Mola TV).

Liga Jerman

(Pekan ke-30)

01:30 Bremen vs Mainz (Mola TV)

01:30 Dortmund vs Union Berlin (Mola TV)

01:30 Hoffenheim vs M’gladbach (Mola TV)

01:30 Stuttgart vs Wolfsburg (Mola TV).

Liga Italia

(Pekan ke-32)

23:30 AC Milan vs Sassuolo (Rabu malam, Bein Sport 2)

01:45 Genoa vs Benevento (Bein Sport 2)

01:45 Spezia vs Inter Milan (Bein Sport 2)

01:45 Crotone vs Sampdoria (Bein Sport 2)

01:45 Bologna vs Torino (Bein Sport 2)

01:45 Juventus vs Parma (Bein Connect)

01:45 Udinese vs Cagliari (Bein Connect).

Liga Spanyol

(Pekan ke-32)

00:00 Osasuna vs Valencia (Bein Sport 1)

00:00 Levante vs Sevilla (Bein Connect)

01:00 Real Betis vs Ath Bilbao (Bein Connect)

02:00 Alaves vs Villarreal (Bein Sport 1)

02:00 Elche vs Valladolid (Bein Sport 1)

03:00 Cadiz vs Real Madrid (Bein Sport 1).

