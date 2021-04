Jadwal Bola Live Kamis 22 April: Piala Menpora, Barca, Atletico, Leicester, Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 23 April 2021, menampilkan rangkaian laga Piala Menpora 2021, Liga Spanyol, Liga Inggris, dan Liga Italia.

Dari turnamen pramusim Piala Menpora 2021 akan tersaji leg pertama babak final. Persija Jakarta akan melawan Persib Bandung dalam laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Laga ini dimulai 20:30 WIB dan disiarkan Indosiar.

Dari Liga Spanyol akan hadir aksi Atletico Madrid dan Barcelona di laga berbeda. Atletico Madrid, yang baru tergeser Real Madrid dari puncak klasemen, akan menjamu Huesca. Kini, Atletico mengemas nilai 70, kalah selisih gol dari Madrid. Huesca ada di posisi ke-18 klasemen.

Barcelona akan menjamu Getafe. Barca kini menempati posisi keempat dengan nilai 65, sedangkan Getafe di urutan ke-15 dengan nilai 31.

Dari Liga Inggris akan tersaji satu laga pekan ke-32: Leicester vs West Brom. Sedangkan Liga Italia menghadirkan dua pertandingan menarik dari pekan ke-32: AS Roma vs Atalanta dan Napoli vs Lazio.

Jadwal bola selengkapnya

Kamis, 23 April 2021

Piala Menpora

(Final leg 1)

20:30 Persija Jakarta vs Persib Bandung (Indosiar)

Liga Italia

(Pekan ke-32)

23:30 AS Roma vs Atalanta (Kamis malam, Bein Sport 2)

Jumat, 23 April 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-32)

02:00 Leicester vs West Brom (Mola TV).

Liga Italia

(Pekan ke-32)

01:45 Napoli vs Lazio (Bein Sport 2)

Liga Spanyol

(Pekan ke-32)

00:00 Atletico Madrid vs Huesca (Bein Sport 1)

02:00 Granada vs Eibar (Bein Sport 1)

02:00 Sociedad vs Celta (Bein Sport 1)

03:00 Barcelona vs Getafe (Bein Sport 1).

