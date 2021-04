Klasemen Liga Inggris Pekan 32 Setelah Leicester City Kalahkan West Brom 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Leicester City vs West Brom tersaji di pekan ke-32 Liga Inggris, Jumat dinihari WIB, 23 April 2021. Leicester menang 3-0 dalam pertandingan yang digelar di kandangnya, King Power Stadium, ini.

Striker Kelechi Iheanacho kembali mencetak gol di laga ini, pada menit ke-36. Ia menorehkan gol ke-11 dalam delapan pertandingan terakhirnya bersama Leicester City di semua kompetisi.

Gol Leicester lainnya diceploskan Jamie Vardy dan Jonny Evans.

Hasil ini mengokohkan posisi Leicester City di urutan ketiga klasemen Liga Inggris dengan 59 poin dari 32 pertandingan, unggul empat poin dari Chelsea yang ada di bawahnya.

West Brom berada di posisi kedua terbawah dan kian sulit lepas dari degradasi karena masih terpaut sembilan poin dari zona aman dengan enam pertandingan tersisa.

Liga Inggris

(Pekan ke-32)

Hasil Jumat dinihari:

Leicester City vs West Brom 3-0

Hasil sebelumnya

Aston Villa vs Manchester City 1-2

Tottenham vs Southampton 2-1

Chelsea vs Brighton 0-0

Everton vs Tottenham 2-2

Newcastle vs West Ham 3-2

Wolves vs Shefield United 1-0

Arsenal vs Fulham 1-1

Manchester United vs Burnley 3-1.

Leeds United vs Liverpool 1-1.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 33 45 77 2 Man United 32 29 66 3 Leicester City 32 21 59 4 Chelsea 32 19 55 5 West Ham 32 11 55 6 Tottenham 33 18 53 7 Liverpool 32 16 53 8 Everton 31 3 49 9 Arsenal 32 8 46 10 Leeds United 32 0 46 11 Aston Villa 31 9 44 12 Wolves 32 -9 41 13 Crystal Palace 31 -19 38 14 Southampton 32 -18 36 15 Newcastle 32 -18 35 16 Brighton 32 -5 34 17 Burnley 32 -19 33 18 Fulham 33 -18 27 19 West Brom 32 -34 24 20 Sheffield 32 -39 14

