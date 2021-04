Hasil dan Klasemen Liga Italia: Napoli vs Lazio 5-2, AS Roma vs Atalanta 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian Liga Italia pekan ke-32 pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 23 April 2021, menampilkan hasil: Napoli vs Lazio 5-2 dan AS Roma vs Atalanta 1-1.

Napoli tampil menawan saat menjamu Lazio dan menang dengan skor 5-0. Lorenzo Insigne memborong dua gol buat klub itu, termasuk satu dari titik penalti.

Gol Napoli lainnya diceploskan Matteo Politano, Dries Mertens, dan Victor Osimhen. Sedangkan gol Lazio dicetak Ciro Immobile dan Sergej Milinkovic-Savic.

Napoli meraih kemenangan keduanya dalam empat laga terakhir. Mereka kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 63, unggul 5 poin dari Lazio yang ada di bawahnya.

Dalam laga lain, Roma hanya mampu bermain 1-1 saat menjamu Atlanta. Roma kebobolan lebih dahulu oleh gol Ruslan Malinovsky, lalu membalas lewat gol Bryan Cristante.

Pertandingan ini diwarnai dua kartu merah. Wasit mengusir Robin Gosens (Atalanta) pada menit ke-65 dan Roger Ibanez (Roma) pada injury time.

Kini, Roma berada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 55. Sedangkan Atalanta ada di posisi ketiga dengan nilai 65.

Hasil Liga Italia Kamis malam dan Jumat dinihari:

Roma vs Atalanta 1-1

Napoli vs Lazio 5-2.

Hasil sebelumnya

AC Milan vs Sassuolo 1-2

Genoa vs Benevento 2-2

Spezia vs Inter Milan 1-1

Crotone vs Sampdoria 0-1

Bologna vs Torino 1-1

Juventus vs Parma 3-1

Udinese vs Cagliari 0-1.

Klasemen liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter 32 42 76 2 AC Milan 32 22 66 3 Atalanta 32 34 65 4 Juventus 32 35 65 5 Napoli 32 34 63 6 Lazio 31 7 58 7 Roma 32 8 55 8 Sassuolo 32 4 49 9 Sampdoria 32 -3 42 10 Verona 32 0 41 11 Bologna 32 -4 38 12 Udinese 32 -8 36 13 Fiorentina 32 -12 33 14 Genoa 32 -13 33 15 Spezia 32 -18 33 16 Torino 31 -8 31 17 Benevento 32 -27 31 18 Cagliari 32 -18 28 19 Parma 32 -33 20 20 Crotone 32 -42 15

