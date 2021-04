Hasil dan Klasemen Liga Inggris Sabtu Dinihari 24 April: Arsenal vs Everton 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Arsenal vs Everton hadir pada pekan ke-33 Liga Inggris di Emirates Stadium, Sabtu dinihari WIB, 24 April 2021. Everton memenangi laga ini dengan skor 1-0.

Kemenangan Everton dipastikan oleh gol bunuh diri kiper Arsenal Bernd Leno pada menit ke-76. Saat itu Leno berlutut untuk mengambil umpan silang rendah dari Richarlison, tapi ia malah membiarkan bola lewat melalui kakinya dan mengarahkannya ke gawang.

Hasil ini menghadirkan fakta unik. Arsenal telah mencetak gol bunuh diri di kedua pertandingan liga melawan Everton musim ini. Mereka untuk ketiga kalinya mencetak gol bunuh diri dalam dua laga menghadapi tim sama dalam semusim (2011-12 vs Liverpool dan 2008-09 vs Chelsea).

Kemenangan Everton menjadi yang pertama dalam 25 upaya di liga (kalah 20 kali, seri empat) di kandang Arsenal sejak kemenangan 2-1 di Highbury pada Januari 1996.

Dalam laga itu, Pemain Everton Gylfi Sigurdsson nyaris memecah kebuntuan di babak pertama dengan tendangan bebas yang membentur mistar. Kemduian penalti Arsenal dibatalkan di babak kedua ketika VAR menemukan bahwa Nicolas Pepe berada dalam posisi offside.

Hasil ini memperbesar peluang Everton untuk lolos ke Liga Champions musim depan. The Toffees menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 52, hanya terpaut tiga poin dari Chelsea di posisi keempat. Arsenal ada di posisi kesembilan dengan nilai 46.

Liga Inggris

(Pekan ke-33)

Sabtu 24 April 2021

Arsenal vs Everton 0-1

18:30 Liverpool vs Newcastle (Mola TV)

23:30 West Ham vs Chelsea (Mola TV).

Ahad, 25 April 2021

02:00 Sheffield Utd vs Brighton (Net TV)

18:00 Wolves vs Burnley (Mola TV)

20:00 Leeds United vs Manchester United (Mola TV).

Senin, 26 April 2021

01:00 Aston Villa vs West Brom (Net TV).

Selasa, 27 April 2021

02:00 Leicester vs Crystal Palace (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 33 45 77 2 Man United 32 29 66 3 Leicester City 32 21 59 4 Chelsea 32 19 55 5 West Ham 32 11 55 6 Tottenham 33 18 53 7 Liverpool 32 16 53 8 Everton 32 4 52 9 Arsenal 33 7 46 10 Leeds United 32 0 46 11 Aston Villa 31 9 44 12 Wolves 32 -9 41 13 Crystal Palace 31 -19 38 14 Southampton 32 -18 36 15 Newcastle 32 -18 35 16 Brighton 32 -5 34 17 Burnley 32 -19 33 18 Fulham 33 -18 27 19 West Brom 32 -34 24 20 Sheffield United 32 -39 14

Baca Juga: Liga Super Eropa Buyar, 4 Masalah Menanti Presiden Real Madrid