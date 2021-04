Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Liverpool Vs Newcastle dan West Ham vs Chelsea

Bek Chelsea Thiago Silva melakukan selebrasi bersama rekan setimnya usai mencetak gol ke gawang West Ham United melalui sundulan kepalanya dalam pertandingan Liga Inggris di Stamford Bridge, London, 22 Desember 2020. Pool via REUTERS/Clive Rose

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada Sabtu malam 24 April 2021 akan diisi dua laga panas antara Liverpool vs Newcastle dan West Ham vs Chelsea. Liverpool masih terus berupaya masuk ke zona Eropa sementara West Ham dan Chelsea akan memperebutkan tiket terakhir Liga Champions.

Liverpool akan menjamu Newcastle United di Stadion Anfield dengan misi memperbaiki posisi di klasemen. Skuad asuhan Jurgen Klopp saat ini berada di posisi ketujuh dengan perolehan 53 angka dari 32 laga.

Mereka berpeluang naik dua peringkat jika berhasil meraih kemenangan atas Newcastle.

Sementara West Ham dan Chelsea selain berebut tiket terakhir Liga Champions musim depan juga memiliki misi untuk menjauh dari kejaran Liverpool. Kedua tim sama-sama hanya unggul dua angka saja dari The Kop dengan Chelsea menempati posisi keempat karena unggul selisih gol.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-33:

Sabtu, 24 April 2021

18.30 WIB - Liverpool vs Newcastle United

23.30 WIB - West Ham vs Chelsea

Ahad, 25 April 2021

02.00 WIB - Sheffield United Vs Brighton

18.00 WIB - Wolves vs Burnley

20.00 WIB - Leeds United vs Manchester United

Senin, 26 April 2021

01.00 WIB - Aston Villa vs West Bromwich Albion

Selasa, 27 April 2021

02.00 WIB - Leicester City vs Crystal Palace

Seluruh pertandingan pada jadwal Liga Inggris pekan ke-33 akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Tottenham Hotspur dan Manchester City tak akan bermain karena bertarung pada laga final Carabao Cup yang akan berlangsung pada Ahad malam mendatang.