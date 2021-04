Jadwal Bola Live Sabtu 24 April: Piala Menpora, Liga Inggris, La Liga, Serie A

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 25 Februari 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Piala Menpora, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Jerman.

Dari Piala Menpora 2021, akan hadir pertandingan perebutan posisi ketiga. Duel PSM Makassar vs PSS Sleman akan hadir di Stadion Manahan, Solo, mulai 20.30 WIB dengan disiarkan Indosiar.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-23. Laga yang menarik ditunggu adalah Liverpool vs Newcastle dan West Ham vs Chelsea.

Sementara itu, dari Liga Spanyol akan tersaji jadwal pekan ke-33. Salah satu pertandingan yang menarik adalah Real Madrid vs Real Betis, yang akan berlangsung dinihari nanti.

Liga Italia akan menyajikan laga pekan ke-33. Pertandingan yang akan hadir antara lain Genoa vs Spezia, Parma vs Crotone, dan Sassuolo vs Sampdoria.

Dari Liga Jerman, Bayern Munchen akan bisa memastikan gelar juara saat melawan Mainz. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk kembali menjadi juara.

Jadwal bola selengkapnya:

Sabtu, 24 April 2021

Piala Menpora

(Perebutan posisi 3)

20:30 PSM Makassar vs PSS Sleman (Indosiar).

Liga Inggris

(Pekan ke-33)

18:30 Liverpool vs Newcastle (Mola TV)

23:30 West Ham vs Chelsea (Mola TV).

Serie A Liga Italia

(Pekan ke-33)

20:00 Genoa vs Spezia (Bein Sport 2)

23:30 Parma vs Crotone (Bein Sport 2).

Liga Jerman

(Pekan ke-31)

20:30 Freiburg vs Hoffenheim (Mola TV)

20:30 Union Berlin vs Bremen (Mola TV)

20:30 Mainz vs Bayern Munchen (Mola TV)

20:30 Wolfsburg vs Dortmund (Mola TV)

23:30 Leverkusen vs Frankfurt (Mola TV).

La Liga Spanyol

(Pekan ke-33)

19:00 Elche vs Levante (Bein Sport 1)

21:15 Valladolid vs Cadiz (Bein Connect)

23:30 Valencia vs Alaves (Bein Connect).