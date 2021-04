Jadwal Liga Jerman: Bayern Munchen Bisa Juara Sabtu Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Bayern Munchen akan bisa memastikan gelar juara Liga Jerman musim ini jika meraih kemenangan dalam rangkaian jadwal laga pekan ke-31, Sabtu malam ini.

Bayern Munchen, yang duduk di puncak klasemen dengan keunggulan 10 poin, bakal bertandang ke markas FSV Mainz dalam misi menajamkan rekor juara Liga Jerman sembilan musim berturut-turut.

Selain bekal rekam jejak kemenangan tiap melawat ke Opel Arena dalam delapan musim terakhir, Bayern juga mendapat suntikan lain jelang laga kali ini yakni kembalinya top skor mereka Robert Lewandowski ke dalam skuad setelah pulih dari cedera lutut.

Sebaliknya, Mainz sendiri butuh tambahan poin demi memperlebar jarak lima poin yang mereka miliki dari zona degradasi.

Jadwal Liga Jerman Sabtu malam ini juga akan memperlihatkan persaingan tiket Liga Champions.

Tim posisi ketiga VfL Wolfsburg akan menjamu Borussia Dortmund yang ada di peringkat kelima, diikuti penghuni tempat keempat Eintracht Frankfurt bertandang ke markas tim urutan keenam Bayer Leverkusen.

Kemenangan bagi Dortmund tidak sepenuhnya cukup untuk memangkas jarak empat poin dari empat besar, mereka juga butuh bantuan Leverkusen agar setidaknya mencegah Frankfurt meraih tiga poin penuh.

Sementara itu, Werder Bremen bakal melawat ke markas Union Berlin dalam upaya menyudahi tren enam kekalahan beruntun serta memelihara asa dalam perjuangan menghindari degradasi.

Bremen saat ini menempati urutan ke-14 klasemen hanya punya jarak aman empat poin dari zona degradasi, itu pun atas Hertha Berlin yang mendapati tiga pertandingan terakhirnya ditunda karena skuad mereka dijangkiti banyak temuan kasus positif COVID-19.

Hasil dan jadwal Liga Jerman pekan ke-31:



Sabtu dinihari

FC Augsburg 2 - FC Cologne 3 (Robert Gumny 54', Ruben Vargas 62'; Ondrej Duda 8', 33', Florian Kainz 23').

Sabtu malam:

20:30 Freiburg vs Hoffenheim (Mola TV)

20:30 Union Berlin vs Bremen (Mola TV)

20:30 Mainz vs Bayern Munchen (Mola TV)

20:30 Wolfsburg vs Dortmund (Mola TV)

23:30 Leverkusen vs Frankfurt (Mola TV).

Ahad malam

20:30 RB Leipzig vs Stuttgart (Mola TV)

23:00 Borussia Moenchengladbach vs Bielefeld (Mola TV).

Klasemen Liga Jerman

No Tim Main Gol Poin 1 Bayern Munchen 30 47 71 2 RB Leipzig 30 28 61 3 Wolfsburg 30 24 57 4 Frankfurt 30 17 56 5 Dortmund 30 22 52 6 Leverkusen 30 14 47 7 Gladbach 30 8 43 8 Union Berlin 30 7 43 9 Freiburg 29 2 40 10 VfB Stuttgart 30 3 39 11 Hoffenheim 30 -5 35 12 Augsburg 31 -16 33 13 Mainz 29 -17 31 14 Werder Bremen 30 -15 30 15 Arminia Bielefeld 30 -23 30 16 FC Koln 31 -24 29 17 Hertha Berlin 28 -14 26 18 Schalke 04 30 -58 13

Baca Juga: Jadwal Bola Live Sabtu Malam Ini