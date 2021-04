Jadwal Bola Live Ahad 25 April: Piala Menpora, Liga Inggris, Piala Liga, La Liga

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 25 April 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Piala Menpora, Liga Inggris, Piala Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol.

Dari turnamen Piala Menpora 2021 akan hadir leg kedua babak final. Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta di Solo, dalam laga yang disiarkan Indosiar. Persija sudah unggul 2-0.

Dari ajang Piala Liga Inggris (EFL Cup) akan tersaji partai final. Manchester City akan menghadapi Tottenham Hotspur.

Dari Liga Inggris, rangkaian jadwal pekan ke-33 akan disiarkan Mola TV. Malam ini antara lain ada laga Leeds United vs Manchester United dan Aston Villa vs West Brom.

Dari Liga Italia, jadwal pekan ke-33 akan menampilkan laga Inter Milan vs Verona, Fiorentina vs Juventus, dan Cagliari vs AS Roma. Adapun di Liga Spanyol, Barcelona akan melawan Villarreal sedangkan Atletico Madrid menghadapi Athletic Bilbao.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 25 April 2021

Final Piala Menpora

(Final leg 2)

20:30 Persib vs Persija (Indosiar).

Final Piala Liga

22:30 Manchester City vs Tottenham (RTV).

Liga Inggris

(Pekan ke-33)

18:00 Wolves vs Burnley (Mola TV)

20:00 Leeds Utd vs Man United (Mola TV).

Liga Italia

(Pekan ke-33)

17:30 Benevento vs Udinese (Bein Sport 2)

20:00 Inter Milan vs Verona (Bein Sport 2)

20:00 Fiorentina vs Juventus (Bein Sport 2)

23:00 Cagliari vs AS Roma (Bein Sport 2).

Liga Spanyol

(Pekan ke-33)

19:00 Huesca vs Getafe (Bein Sport 1)

21:15 Villarreal vs Barcelona (Bein Sport 1)

23:30 Celta Vigo vs Osasuna (Bein Sport 1)

23:30 Sevilla vs Granada (Bein Sport 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-31)

20:30 RB Leipzig vs Stuttgart (Mola TV)

23:00 M’gladbach vs Bielefeld (Mola TV).

Senin, 26 April 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-33)

01:00 Aston Villa vs West Brom (Net TV).

Liga Italia

(Pekan ke-33)

01:45 Atalanta vs Bologna (Bein Sport 2)

23:30 Torino vs Napoli (Bein Sport 2).

Liga Spanyol

(Pekan ke-33)

02:00 Ath Bilbao vs Atletico Madrid (Bein Sport 1).