Jadwal Liga Europa, MU Vs AS Roma di O Channel Villarreal Vs Arsenal di SCTV

Aksi pemain Manchester United, Bruno Fernandes saat berebut bola dengan pemain Granada dalam laga leg kedua babak perempat final Liga Europa di Stadion Old Trafford, Inggris, 15 April 2021. REUTERS/David Klein

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Europa babak semifinal pada Jumat dinihari 30 April 2021 akan diisi oleh dua laga panas antara Man United vs AS Roma dan Villarreal vs Arsenal. Kedua laga itu akan disiarkan secara langsung.

Manchester United akan berupaya membayar tuntas kegagalan mereka melaju ke partai final Liga Europa musim lalu. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer saat itu disingkirkan oleh Sevilla yang akhirnya menjadi kampiun.

Akan tetapi AS Roma pun bertekad merebut trofi juara musim ini. Pasalnya skuad asuhan Paulo Fonseca terancam tak bisa tampil di kompetisi Eropa musim depan. Di Liga Italia, Roma saat ini masih menduduki posisi ketujuh, tertinggal 11 angka dari AC Milan yang menggenggam tiket kompetisi Eropa terakhir dari Seri A.

Kondisi sama dialami oleh Arsenal yang akan menyambangi markas Villarreal pada laga lainnya. Anak asuh Mikel Arteta saat ini masih terseok di posisi ke-10 klasemen Liga Inggris. Praktis, satu-satunya tiket bagi Arsenal untuk bermain di kompetisi Eropa adalah jika mereka menjuarai Liga Europa.

Akan tetapi Villarreal bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Pasukan Kapal Selam Kuning saat ini ditangani oleh mantan pelatih Arsenal, Unai Emery. Di Liga Spanyol, Villarreal masih berpeluang meraih tiket Liga Europa musim depan karena hanya berjarak satu angka dari Real Betis yang berada di posisi keenam.

Berikut jadwal Liga Europa babak semifinal yang akan berlangsung pada Jumat dinihari 30 April 2021:

02.00 WIB - Man United Vs AS Roma - O Channel

02.00 WIB - Villarreal Vs Arsenal - SCTV

Jadwal Liga Europa babak semifinal kedua akan berlangsung pada Jumat pekan depan, 7 Mei 2021. Manchester United akan melawat ke markas AS Roma sementara Arsenal menjamu Villarreal.