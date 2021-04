Liga Europa: Manchester United vs AS Roma, Solskjaer Jadi Bidikan Suporter Lawan

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Manchester United vs AS Roma akan tersaji di leg pertama semifinal Liga Europa di Old Trafford, Jumat dinihari WIB, 30 April 2021. Dalam laga ini, pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer dipastikan akan mendapat tekanan khusus dari suporter lawan.

Penyebabnya adalah kata-kata dia setelah Man United berhasil mengamankan tempat di semifinal Liga Europa dengan mengalahkan melawan Granada pada 16 April 2021. Soal Roma yang akan jadi lawan timnya di semifinal, ia berkata, "Saya belum tahu, saya belum melihat

mereka bermain."

Hal tersebut memancing kemarahan fans Roma. Mereka memasang poster dengan gambar Solskjaer di tempat latihan AS Roma dengan tambahan kalimat, "Pastikan dia mengingat kami!"

Sebelum pertemuan pertama antara Manchester United dan Roma, Solskjaer mencoba menjawab kekesalan fans Roma kepadanya.

Ia menegaskan bahwa ia memperhatikan Roma, namun untuk saat ini ia belum melakukan analisis secara mendalam. Solskjaer menganggap bahwa hal tersebut bukan bentuk rasa tidak hormatnya terhadap Roma.

"Tentu saja saya telah memperhatikan mereka tetapi belum menganalisis dan belum melihat mereka secara mendalam untuk memberi mereka rasa hormat yang cukup, mungkin." kata Ole pada wawancara sebelum pertandingan Rabu, 28 April 2021.

Solskjaer menambahkan, "saya bisa saja mengatakan yang sebenarnya saya maksud, ini adalah sebuah klub yang fantastis, dengan sejarah hebat."

Bahkan dalam wawancara tersebut Solskjaer juga mengungkapkan bahwa ia juga memiliki dua jersey yang ditanda tangani oleh legenda Roma. "Sebenarnya saya memiliki dua barang berharga (jersey) Francesco Totti, dan Daniele De Rossi, dengan tanda tangan mereka," kata dia.

"Saya tahu tentang sejarahnya, saya tahu tentang kualitasnya."

Solskjaer menganggap bahwa Roma merupakan sebuah tim dengan sejarah dan kualitas yang hebat, namun sikapnya sebelumnya bukan bermaksud untuk menunjukkan ketidak-hormatan dirinya.

"Itu tidak dimaksudkan sebagai sikap tidak hormat dan saya pikir semua orang tau itu. Saya sangat menghormati mereka."

Untuk saat ini Solskjaer mencoba berfokus kepada trofi yang dapat ia raih di sisa musim ini.

"Ini akan menjadi mimpi ketika mampu memenangkan trofi sebagai pelatih dan pemain untuk tim ini," kata dia.

"Ini akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan pada hari saya bisa mengangkat trofi untuk Itulah tujuan kami membangun. Kami sudah dekat, kami membangun langkah demi langkah. Tapi untuk tim ini dan saya sendiri, ambisi kami musim ini adalah menyelesaikan dengan mengangkat trofi dan bisa merayakannya."

Pertandingan Manchester United vs AS Roma di semifinal Liga Europa akan berlangsung Jumat dinihari, mulai 02.00 WIB.

MIRROR | BARRONS | DAILY MAIL | ANGGIE RIZKI GOVALDI

