Babak Pertama Manchester United Vs AS Roma 1-2, Semifinal Liga Europa

Pemain Manchester United Edinson Cavani in dan pemain Granada German dalam laga semifinal kedua Liga Europa, 16 April 2021. REUTERS/David Klein

TEMPO.CO, Jakarta - Babak pertama laga semifinal Liga Europa antara Manchester United vs AS Roma berakhir dengan skor 1-2. Manchester United sempat unggul lewat gol Bruno Fernandes sebelum AS Roma mencetak gol lewat Lorenzo Pellegrini dan Edin Dzeko.

Bermain di Stadion Old Trafford, markas Manchester United, gelandang AS Roma Jordan Veretout harus mengakiri pertandingan lebih cepat. Dia ditarik keluar Pelatih Paulo Fonseca pada menit keempat setelah mengalami cedera.

Skuad Setan Merah unggul cepat pada menit kesembilan. Pergerakan Paul Pogba di sisi kanan pertahanan AS Roma berakhir dengan umpan kepada Edinson Cavani yang berada di depan kotak penalti.

Cavani dengan cerdik melepaskan umpan kepada Fernandes yang bergerak masuk ke kotak penalti AS Roma. Gelandang asal Portugal itu pun sukses mencongkel bola untuk melewati penjaga gawang AS Roma, Pau Lopez.

Akan tetapi keunggulan United hanya bertahan enam menit saja. Paul Pogba menyentuh bola dengan tangannya saat mencoba menghalau umpan silang Rick Karsdrop di sisi kiri pertahanan timnya. Wasit sempat melihat tayangan ulang VAR sebelum akhirnya memutuskan untuk memberikan penalti kepada AS Roma.

Lorenzo Pellegrini yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dia menempatkan bola ke tiang kanan gawang Manchester United. Meskipun dapat membaca arah bola, David De Gea tak berhasil menggagalkan gol untuk AS Roma tersebut.

Pada menit ke-25, Pogba mendapatkan kesempatan untuk membayar kesalahannya. Dia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang mengarah ke tiang kiri gawang AS Roma. Pau Lopez berhasil menepis bola tersebut namun mengalami cedera sehingga harus digantikan oleh Antonio Mirante.

AS Roma justru berbalik unggul pada menit ke-34. Henrikh Mkhitaryan melepaskan umpan cantik kepada Lorenzo Pellegrini meski dikepung empat pemain belakang Manchester United.

Pellegrini yang lolos dari jebakan offside lini belakang United pun melepaskan umpan silang mendatar ke tengah kotak penalti. Edin Dzeko menyelesaikan umpan itu dengan sontekan yang tak mampu dihalau De Gea.

Para pemain AS Roma tampak sangat rentan dengan cedera. Pada menit ke-37, Bek kiri Leonardo Spinazzola harus ditarik keluar dan digantikan oleh Bruno Peres.

Meskipun menguasai 65 persen bola, Manchester United gagal menyamakan kedudukan hingga turun minum. Akan tetapi mereka masih memiliki kesempatan pada babak kedua semifinal Liga Europa antara Manchester United Vs AS Roma.