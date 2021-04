Manchester United Vs AS Roma 6-2, Bruno Fernandes: Ini Belum Selesai

Aksi pemain Manchester United, Bruno Fernandes saat berebut bola dengan pemain Granada dalam laga leg kedua babak perempat final Liga Europa di Stadion Old Trafford, Inggris, 15 April 2021. REUTERS/David Klein

TEMPO.CO, Jakarta - Bruno Fernandes menjadi bintang pada laga semifinal pertama Liga Europa antara Manchester United Vs AS Roma yang berakhir 6-2. Meskipun timnya memiliki keunggulan empat gol, gelandang asal Portugal itu menyatakan bahwa mereka masih memiliki tugas untuk memastikan langkah ke babak final.

Fernandes yang terlibat dalam lima gol Manchester United pada laga itu mengakui bahwa keunggulan empat gol itu membuat mereka berada dalam posisi diuntungkan. Akan tetapi dia menilai mereka masih memiliki tugas untuk mengamankan keunggulan itu pada laga kedua di markas AS Roma.

"Keunggulan empat gol jelas menempatkan kami posisi terbaik, tetapi kami tidak akan mengabaikan pertandingan leg kedua di Roma," kata Fernandes selepas laga dilansir laman resmi UEFA.

"Kami masih harus menuntaskan pekerjaan melawan mereka. Ini belum selesai."

Fernandes mencetak dua gol, dua assist plus menjadi kreator bagi gol kedua Edinson Cavani. Dia mengakui timnya tampil kurang bagus pada babak pertama sehingga sempat tertinggal 1-2.

"Pertandingan yang sangat bagus. Kami memulai dengan baik, tetapi tidak cukup bagus sepanjang babak pertama. Babak kedua kami jauh lebih baik, lebih tajam, lebih agresif dan aliran umpan yang lebih bagus," ujarnya.

"Kami mengawali babak kedua dengan baik, sesuatu yang sangat penting. Sejak itu, kami terus maju menciptakan peluang dan memanfaatkannya. Roma tim hebat, tetapi kami pantas meraih hasil ini berkat penampilan di babak kedua."

Manchester United sebenarnya sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Bruno Fernandes pada menit ke-9. Akan tetapi keunggulan mereka sirna setelah AS Roma mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi Lorenzo Pellegrini enam menit berselang.

Edin Dzeko berhasil membawa tim tamu berbalik unggul pada menit ke-33. Tiga menit babak kedua berjalan Edinson Cavani kembali membuat kedudukan imbang. Penyerang asal Uruguay itu bahkan berhasil membawa Manchester United kembali unggul pada menit ke-64.

Fernandes mencetak gol keduanya melalui titik putih pada menit ke-71. Empat menit berselang, Paul Pogba membuat kedudukan menjadi 5-2 setelah berhasil memanfaatkan umpan silang Fernades dengan sundulannya.

Pemain pengganti Mason Greenwood menutup pesta gol skuad Setan Merah empat menit sebelum waktu normal habis.

Kemenangan pada laga Manchester United Vs AS Roma itu membuat langkah anak asuh Ole Gunnar Solskjaer ke partai final Liga Europa lebih mudah. Mereka bahkan bisa saja lolos jika kalah 0-3 dari dari AS Roma.

