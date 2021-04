Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Palace vs Man City, MU vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akhir minggu ini akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-34. Manchester City berpeluang kian mendekatkan diri ke gelar juara.

Dengan lima laga tersisa, Manchester City sudah unggul 1o poin dari Manchester United. Pekan ini, mereka akan berlaga di kandang Crystal Palace pada Sabtu malam. Sedangkan Man United baru akan menjamu Liverpool hari berikutnya.

Bila sama-sama menang dalam laga nanti, Man City kemudian hanya akan membutuhkan satu kemenangan lagi untuk juara. Sedangkan bila Man City menang dan MU kalah, maka The Citizens hanya butuh satu hasil seri untuk jadi kampiun.

Jadwal pekan ini juga akan menghadirkan laga Chelsea vs Fulham, Everton vs Aston Villa, Newcastle vs Arsenal, dan Tottenham vs Sheffield.

Laga Everton dan Tottenham akan sama-sama disiarkan langsung oleh Net TV. Sedangkan partai lainnya bisa disaksikan di Mola TV.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-34)

Sabtu, 01 Mei 2021

02:00 Southampton vs Leicester (Mola TV)

18:30 Crystal Palace vs Manchester City (Mola TV)

21:00 Brighton vs Leeds United (Mola TV)

23:30 Chelsea vs Fulham (Mola TV).

Ahad, 2 Mei 2021

02:00 Everton vs Aston Villa (Net TV)

20:00 Newcastle vs Arsenal (Mola TV)

22:30 Manchester United vs Liverpool (Mola TV).

Senin, 3 Mei 2021

01:15 Tottenham vs Sheffield (Net TV).

Selasa, 4 Mei 2021

00:00 West Brom vs Wolves (Mola TV)

02:15 Burnley vs West Ham (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 33 45 77 2 Man United 33 29 67 3 Leicester City 33 22 62 4 Chelsea 33 20 58 5 West Ham 33 10 55 6 Liverpool 33 16 54 7 Tottenham 33 18 53 8 Everton 32 4 52 9 Leeds United 33 0 47 10 Arsenal 33 7 46 11 Aston Villa 32 9 45 12 Wolves 33 -13 41 13 Crystal Palace 32 -20 38 14 Burnley 33 -15 36 15 Southampton 32 -18 36 16 Newcastle United 33 -18 36 17 Brighton 33 -6 34 18 Fulham 33 -18 27 19 West Brom 33 -34 25 20 Sheffield United 33 -38 17 Baca Juga: Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini, Inter Milan Berpeluang Juara

