Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini: 4 Tim Bersaing Ketat Menuju Gelar Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-34. Persaingan untuk memperebutkan gelar juara masih sangat ketat melibatkan empat tim.

Atletico Madrid saat ini masih memuncaki klasemen dengan nilai 73. Tim asuhan Diego Simeone itu unggul dua poin dari Real Madrid dan Barcelona. Sevilla juga masih berpeluang juara karena sudah mengemas nilai 70.

Pada akhir pekan ini, Atletico dan Real Madrid akan bermain lebih dahulu, pada Sabtu waktu setempat. Atletico menyambangi markas Elche, sedangkan

Real Madrid menjamu Osasuna.

Barcelona baru akan berlaga pada Senin dinihari, di kandang Valencia. Sedangkan Sevilla bermain sehari setelahnya, dengan menjamu Athletic Bilbao.

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-34)

Sabtu, 1 Mei 2021

02:00 Celta vs Levante (Bein Sport 1)

19:00 Eibar vs Alaves (Bein Sport 1)

21:15 Elche vs Atletico Madrid (Bein Sport 1)

23:30 Huesca vs Sociedad (Bein Sport 1).

Ahad, 2 Mei 2021

02:00 Real Madrid vs Osasuna (Bein Sport 1)

19:00 Valladolid vs Real Betis (Bein Sport 1)

21:15 Villarreal vs Getafe (Bein Sport 1)

23:30 Granada vs Cadiz (Bein Sport 1)

Senin, 3 Mei 2021

02:00 Valencia vs Barcelona (Bein Sport 1)

Selasa, 4 Mei 2021

02:00 Sevilla vs Athletic Bilbao (Bein Sport 1).

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atl Madrid 33 38 73 2 Real Madrid 33 32 71 3 Barcelona 33 46 71 4 Sevilla 33 23 70 5 Sociedad 33 17 53 6 Real Betis 33 -3 50 7 Villarreal 33 12 49 8 Granada 33 -11 45 9 Ath Bilbao 33 7 42 10 Celta Vigo 33 -7 41 11 Osasuna 33 -8 40 12 Levante 33 -8 38 13 Cadiz 33 -21 37 14 Valencia 33 -7 36 15 Getafe 33 -13 34 16 Alaves 33 -21 31 17 Valladolid 33 -14 30 18 Elche 33 -20 30 19 SD Huesca 33 -19 27 20 Eibar 33 -23 23

