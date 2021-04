Klasemen Liga Inggris Sabtu Dinihari 1 Mei: Southampton vs Leicester City 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Leicester City hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Southampton yang sempat tampil dengan 10 pemain dalam laga pekan ke-34 Liga Inggris di Stadion St. Mary's, Jumat waktu setempat (Sabtu dinihari WIB).

Tuan rumah dipaksa melanjutkan pertandingan hanya dengan 10 pemain sejak menit ke-10 setelah bek Jannik Vestergaard diganjar kartu merah langsung karena menjatuhkan Jamie Vardy dalam situasi serangan balik Leicester.

Tendangan bebas hasil pelanggaran tersebut berusaha dimanfaatkan oleh James Maddison, sayang eksekusinya yang bisa melengkung melewati pagar hidup masih menyamping tipis di sisi gawang.

Southampton yang tampil dengan 10 pemain malah hampir mencuri keunggulan pada menit ke-17 jika saja tembakan apik Nathan Redmond tak direspon dengan penyelamatan bagus oleh kiper Kasper Schmeichel.

Perlahan tapi pasti Leicester menemukan ritme permainan terbaik mereka, sayang peluang bagus Youri Tielemans yang bisa menghindari hadangan Mohamed Salisu masih digagalkan oleh kiper Alex McCarthy menggunakan kakinya pada menit ke-37.

Skor nirgol bertahan hingga turun minum dan tuan rumah malah mampu mencuri keunggulan lebih dulu pada menit ke-61 melalui eksekusi penalti James Ward-Prowse setelah Kelechi Iheanacho divonis melakukan pelanggaran handball di dalam area terlarang.

Sayang keunggulan itu tak bertahan lama, sebab tujuh menit kemudian melalui situasi sepak pojok Jonny Evans mampu menyambut umpan silang Iheanacho dengan sundulan menyilang yang tak terjangkau McCarthy ke area tiang jauh demi membuat kedudukan imbang 1-1.

Leicester City perlahan berusaha membalikkan keadaan, tetapi McCarthy sekali lagi melakukan penyelamatan menggunakan kakinya pada menit ke-83 demi menghalau tembakan Vardy.

Lantas pada menit ke-89 Timothy Castagne mengirimkan umpan silang berbahaya yang disontek oleh Iheanacho, tetapi McCarthy mampu menepis bola ke atas mistar gawang.

Dua menit berselang peluang bagus terakhir diperoleh Leicester, sayang tembakan voli Castagne menyambut umpan silang Tielemans masih melenceng dan skor imbang 1-1 bertahan hingga peluit bubaran.

Hasil imbang lebih menguntungkan bagi Southampton yang naik ke urutan ke-14 klasemen dengan koleksi 37 poin dan memperlebar jarak aman dari ancaman degradasi menjadi 10 poin.

Sedangkan Leicester (63) tak beranjak dari tempat ketiga, kendati posisi mereka masih cukup kuat dalam perburuan empat besar, demikian catatan laman resmi Liga Inggris.

Di pertandingan selanjutnya, Leicester akan bermain pada Jumat (7/5) menjamu Newcastle United di Stadion King Power, sehari sebelum Southampton bertandang ke Anfield menghadapi Liverpool.

Selanjutnya: Hasil, Jadwal, dan Klasemen Liga Inggris

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-34)

Sabtu, 01 Mei 2021

Southampton vs Leicester 1-1

18:30 Crystal Palace vs Manchester City (Mola TV)

21:00 Brighton vs Leeds United (Mola TV)

23:30 Chelsea vs Fulham (Mola TV).

Ahad, 2 Mei 2021

02:00 Everton vs Aston Villa (Net TV)

20:00 Newcastle vs Arsenal (Mola TV)

22:30 Manchester United vs Liverpool (Mola TV).

Senin, 3 Mei 2021

01:15 Tottenham vs Sheffield (Net TV)

Selasa, 4 Mei 2021

00:00 West Brom vs Wolves (Mola TV)

02:15 Burnley vs West Ham (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 33 45 77 2 Man United 33 29 67 3 Leicester City 34 22 63 4 Chelsea 33 20 58 5 West Ham 33 10 55 6 Liverpool 33 16 54 7 Tottenham 33 18 53 8 Everton 32 4 52 9 Leeds United 33 0 47 10 Arsenal 33 7 46 11 Aston Villa 32 9 45 12 Wolves 33 -13 41 13 Crystal Palace 32 -20 38 14 Southampton 33 -18 37 15 Burnley 33 -15 36 16 Newcastle 33 -18 36 17 Brighton 33 -6 34 18 Fulham 33 -18 27 19 West Brom 33 -34 25 20 Sheffield 33 -38 17

