Hasil Liga Spanyol, Jadwal, dan Klasemen Sabtu Ini: Celta Vigo vs Levante 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Spanyol pekan ke-24 hadir mulai Sabtu dinihari, 1 Mei 2021. Pada partai pertama, Celta Vigo berhasil mengalahkan Levante 2-0.

Celta Vigo tampil solid dalam laga kandangnya, di Baladios. Mereka menang 3-0 berkat gol Brais Mendez dan Augusto Solari.

Kini, Celta Vigo menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 44 dari 34 laga. Levante di urutan ke-12 dengan nilai 28.

Laga Celta Vigo vs Levante menjadi awal dari sederet laga menarik yang akan tersaji pekan ini. Pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari nanti akan hadir laga yang melibatkan dua tim papan atas: Elche vs Atletico Madrid dan Real Madrid vs Osasuna.

Atletico Madrid saat ini memuncaki klasemen La Liga dengan nilai 73, unggul dua poin dari Real Madrid dan Barcelona.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-34)

Sabtu, 1 Mei 2021

Celta Vigo vs Levante 2-0

19:00 Eibar vs Alaves (Bein Sport 1)

21:15 Elche vs Atletico Madrid (Bein Sport 1)

23:30 Huesca vs Sociedad (Bein Sport 1).

Ahad, 2 Mei 2021

02:00 Real Madrid vs Osasuna (Bein Sport 1)

19:00 Valladolid vs Real Betis (Bein Sport 1)

21:15 Villarreal vs Getafe (Bein Sport 1)

23:30 Granada vs Cadiz (Bein Sport 1)

Senin, 3 Mei 2021

02:00 Valencia vs Barcelona (Bein Sport 1)

Selasa, 4 Mei 2021

02:00 Sevilla vs Athletic Bilbao (Bein Sport 1).

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atl Madrid 33 38 73 2 Real Madrid 33 32 71 3 Barcelona 33 46 71 4 Sevilla 33 23 70 5 Sociedad 33 17 53 6 Real Betis 33 -3 50 7 Villarreal 33 12 49 8 Granada 33 -11 45 9 Celta Vigo 34 -5 44 10 Ath Bilbao 33 7 42 11 Osasuna 33 -8 40 12 Levante 34 -10 38 13 Cadiz 33 -21 37 14 Valencia 33 -7 36 15 Getafe 33 -13 34 16 Alaves 33 -21 31 17 Valladolid 33 -14 30 18 Elche 33 -20 30 19 SD Huesca 33 -19 27 20 Eibar 33 -23 23

