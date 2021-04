Jadwal Bola Live Sabtu Malam 1 Mei: Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 2 Mei 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-34. Malan ini antara lain akan tersaji laga Crystal Palace vs Manchester City, Chelsea vs Fulham, dan Everton vs Aston Villa.

Dari Liga Italia akan tersaji rangkaian jadwal pekan ke-34. Malam ini ada laga Verona vs Spezia, Crotone vs Inter Milan, dan AC Milan vs Benevento.

Adapun Liga Spanyol akan memasuki jadwal pekan ke-34. Malam ini, dua klub Madrid, Atletico dan Real, akan tampil di partai berbeda.

Atletico yang kini memuncaki klasemen akan berlaga di kandang Elche. Real Madrid yang ada di posisi kedua bermain beberapa jam kemudian dengan menjamu Osasuna.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 1 Mei 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-34)

18:30 Crystal Palace vs Manchester City (Mola TV)

21:00 Brighton vs Leeds United (Mola TV)

23:30 Chelsea vs Fulham (Mola TV).

Liga Italia

(Pekan ke-34)

20:00 Verona vs Spezia (Bein Sport 2)

23:00 Crotone vs Inter Milan (Bein Sport 2).

Liga Spanyol

(Pekan ke-34)

19:00 Eibar vs Alaves (Bein Sport 1)

21:15 Elche vs Atletico Madrid (Bein Sport 1)

23:30 Huesca vs Sociedad (Bein Sport 1).

Ahad, 2 Mei 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-34)

02:00 Everton vs Aston Villa (Net TV).

Liga Italia

(Pekan ke-34)

01:45 AC Milan vs Benevento (Bein Sport 2).

Liga Spanyol

(Pekan ke-34)

02:00 Real Madrid vs Osasuna (Bein Sport 1).