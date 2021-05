Hasil dan Klasemen Liga Inggris Sabtu 1 Mei: Crystal Palace vs Man City 0-2

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Crystal Palace vs Manchester City tersaji pada pekan ke-34 Liga Inggris, Sabtu malam, 1 Mei 2021. Man City menang 2-0 dan bisa menjadi juara pada Ahad malam, bila Manchester United kalah.

Manchester City memulai dengan lambat pada laga di Selhurst Park itu. Mereka baru bisa menjebol gawang lawan pada babak kedua.

Sergio Aguero membuka keunggulan pada menit ke-57, memanfaatkan umpan Benjamin Mendy. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan itu pada menit ke-59.

Kemenangan kedua secara beruntun ini kian mendekatkan The Citizens dengan gelar juara. Tim asuhan Pep Guardiola itu kini memuncaki klasemen dengan nilai 80 dari 34 laga.

Mereka unggul 13 poin dari Manchester United yang ada di posisi kedua dan baru akan bermain melawan Liverpool pada Ahad malam. Bila MU kalah dalam laga tersebut, Man City pun sudah bisa merayakan gelar juara musim ini. Bila MU menang, Raheem Sterling cs akan menanti hingga pekan depan untuk menjadi juara.

Sementara itu, bagi Crystal Palace kekalahan itu menjadi yang ketiga diderita secara beruntun. Kini mereka menempati posisi ke-13 dengan nilai 38.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-34)

Sabtu, 01 Mei 2021

Southampton vs Leicester 1-1

Crystal Palace vs Manchester City 0-2.

21:00 Brighton vs Leeds United (Mola TV)

23:30 Chelsea vs Fulham (Mola TV).

Ahad, 2 Mei 2021

02:00 Everton vs Aston Villa (Net TV)

20:00 Newcastle vs Arsenal (Mola TV)

22:30 Manchester United vs Liverpool (Mola TV).

Senin, 3 Mei 2021

01:15 Tottenham vs Sheffield (Net TV)

Selasa, 4 Mei 2021

00:00 West Brom vs Wolves (Mola TV)

02:15 Burnley vs West Ham (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 34 47 80 2 Man United 33 29 67 3 Leicester City 34 22 63 4 Chelsea 33 20 58 5 West Ham 33 10 55 6 Liverpool 33 16 54 7 Tottenham 33 18 53 8 Everton 32 4 52 9 Leeds United 33 0 47 10 Arsenal 33 7 46 11 Aston Villa 32 9 45 12 Wolves 33 -13 41 13 Crystal Palace 33 -22 38 14 Southampton 33 -18 37 15 Burnley 33 -15 36 16 Newcastle 33 -18 36 17 Brighton 33 -6 34 18 Fulham 33 -18 27 19 West Brom 33 -34 25 20 Sheffield 33 -38 17

