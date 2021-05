Hasil - Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid vs Osasuna 2-0, Elche vs Atletico 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol pekan ke-34 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 2 Mei 2021, menghadirkan hasil: Real Madrid vs Osasuna 2-0 dan Elche vs Atletico Madrid 0-1.

Real Madrid tampil dominan saat menjamu Osasuna di Alfredo Di Stefano. Namun, mereka baru bisa memastikan kemenangan pada babak kedua, lewat gol Eder Militao pada menit ke-76 dan Casemiro (80).

Hasil ini jadi kebangkitan bagi Madrid yang dilaga sebelumnya ditahan Real Betis 0-0. Mereka juga tetap menekan Atletico Madrid dalam perburuan gelar juara.

Madrid menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 74, tertinggal dua poin dari Atletico Madrid. Dalam laga lain, Atletico Madrid menang 1-0 di kandang Elche berkat gol Marcos Llorente (23).

Kemenangan yang diraih kedua tim membuat persaingan untuk merebut gelar juara masih akan berlangsung ketat dalam empat laga tersisa. Barcelona (71 poin) dan Sevilla (70) juga masih memanaskan persaingan.

Barca akan melawan Valencia pada Senin dinihari nanti. Sedangkan Sevilla akan menghadapi Athletic Bilbao pada Selasa dinihari.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-34)

Sabtu, 1 Mei 2021

Celta Vigo vs Levante 2-0

Eibar vs Alaves 3-0

Elche vs Atletico Madrid 0-1.

Huesca vs Sociedad 1-0.

Ahad, 2 Mei 2021

Real Madrid vs Osasuna 2-0.

19:00 Valladolid vs Real Betis (Bein Sport 1)

21:15 Villarreal vs Getafe (Bein Sport 1)

23:30 Granada vs Cadiz (Bein Sport 1)

Senin, 3 Mei 2021

02:00 Valencia vs Barcelona (Bein Sport 1)

Selasa, 4 Mei 2021

02:00 Sevilla vs Athletic Bilbao (Bein Sport 1).

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico Madrid 34 39 76 2 Real Madrid 34 34 74 3 Barcelona 33 46 71 4 Sevilla 33 23 70 5 Real Sociedad 34 16 53 6 Real Betis 33 -3 50 7 Villarreal 33 12 49 8 Granada 33 -11 45 9 Celta Vigo 34 -5 44 10 Athletic Bilbao 33 7 42 11 Osasuna 34 -10 40 12 Levante 34 -10 38 13 Cadiz 33 -21 37 14 Valencia 33 -7 36 15 Getafe 33 -13 34 16 Alaves 34 -24 31 17 SD Huesca 34 -18 30 18 Real Valladolid 33 -14 30 19 Elche 34 -21 30 20 Eibar 34 -20 26

