Klasemen Liga Italia Ahad 2 Mei: Crotone vs Inter 0-2, AC Milan vs Benevento 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-34 pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 2 Mei 2021, menampilkan hasil: Crotone vs Inter Milan 0-2 dan AC Milan vs Benevento 2-0.

Inter Milan kian dengan dengan scudetto setelah menang 2-0 di markas Crotone, Stadion Ezio Scida. Mereka sekaligus mendepak lawannya degradasi ke Serie B.

Gol Christian Eriksen dan Achraf Hakimi menjadi pembeda dalam laga itu. Gol-gol itu juga membuat Inter kian mapan di puncak klasemen dengan koleksi 82 poin atau unggul 13 dan 14 poin dari AC Milan dan Atalanta.

Atalanta merupakan pesaing utama Inter dalam perebutan gelar. Tim itu baru bertanding di markas Sassuolo, Ahad malam nanti. Bila Atalanta gagal meraih tiga poin di laga itu, maka Inter resmi dinobatkan juara Liga Italia musim ini sekaligus menyudahi dominasi Juventus sembilan tahun terakhir.

Adapun Crotone, yang memiliki nilai 18, tertahan di dasar klasemen dipastikan terdegradasi.

Pada pertandingan lain, AC Milan menang 2-0 saat menjamu Benevento. Gol Milan diceploskan Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez.

Meski menang, peluang Milan untuk juara sudah sirna. Mereka kini menempati posisi kedua klasemen, tertinggal 13 poin dari Inter. Dengan empat laga tersisa, selisih nilai itu tak mungkin lagi dikejar.

Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-34)

Sabtu, 1 Mei 2021

Verona vs Spezia 1-1

Crotone vs Inter Milan 0-2.

Ahad, 2 Mei 2021

AC Milan vs Benevento 2-0.

17:30 Lazio vs Genoa (Bein Sport 2)

20:00 Napoli vs Cagliari (Bein Sport 2)

20:00 Sassuolo vs Atalanta (Bein Sport 2)

20:00 Bologna vs Fiorentina (Bein Sport 2)

23:00 Udinese vs Juventus (Bein Sport 2).

Senin, 3 Mei 2021

01:45 Sampdoria vs AS Roma (Bein Sport 2).

Selasa, 4 Mei 2021

01:45 Torino vs Parma (Bein Sport 2).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter 34 45 82 2 AC Milan 34 21 69 3 Atalanta 33 39 68 4 Napoli 33 36 66 5 Juventus 33 35 66 6 Lazio 32 10 61 7 Roma 33 7 55 8 Sassuolo 33 5 52 9 Sampdoria 33 -4 42 10 Verona 34 -1 42 11 Udinese 33 -6 39 12 Bologna 33 -9 38 13 Genoa 33 -11 36 14 Fiorentina 33 -12 34 15 Spezia 34 -20 34 16 Torino 32 -10 31 17 Cagliari 33 -17 31 18 Benevento 34 -31 31 19 Parma 33 -34 20 20 Crotone 34 -43 18

Baca Juga: Komentar Antonio Conte Usai Inter Milan Kalahkan Crotone