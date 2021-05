Gaji Pemain Liverpool Melonjak Lewati Man United, Mohamed Salah Tertinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Mohammed Salah merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Liverpool. Pemain asal Mesir itu menerima 200 ribu pound sterling (Rp 3,9 miliar) per pekan.

Besaran gaji itu diungkapkan oleh media Inggris, The Mirror. Media sama juga mengungkapkan, Liverpool kini mengungguli Manchester United dalam urusan gaji pemain.

Mohamed Salah, yang musim ini sudah menyumbang 20 gol, didatangkan Liverpool pada 2017. Ia dikontrak hingga 2023. Kontrak penyerang 27 tahun ini sempat diperbaharui ada 2018.

Di Liverpool, sumbangannya memang menonjol. Ia juga belakangan dihubungkan dengan Real Madrid dan Barcelona. Tak heran bila kontraknya mengungguli pemain lain, termasuk Sadio Mane dan Roberto Firmino.

Simak Enam pemain Liverpool dengan gaji tertinggi:

1. Mohamed Salah: 200 ribu pound (Rp 3,9 miliar) per pekan.

2-3. Roberto Firmino dan Virgil van Dijk: 180 ribu pound (Rp 3,6 miliar) per pekan.

4. Allison Becker: 150 ribu pound (Rp 3 miliar) per pekan.

5-6. Jordan Henderson dan James Milner: 140 ribu (Rp 2,8 miliar) per pekan.

Secara total gaji yang dibayarkan Liverpool buat pemainnya pada musim 2019-20 adalah 325 juta pound (Rp 6,4 triliun). Dengan jumlah itu, mereka naik ke posisi kedua daftar klub dengan gaji pembayaran terbesar, melewati Manchester United.

Inilah enam besar klub Liga Inggris pembayar gaji terbesar dalam semusim:

1. Manchester City: 351 juta pound (Rp 7 triliun).

2. Liverpool: 325 juta pound (Rp 6,4 triliun).

3. Manchester United: 284 pound (Rp 5,6 triliun).

4. Chelsea: 283 juta pound (Rp 5,6 triliun).

5. Arsenal: 225 juta pound (Rp 45 triliun).

6. Tottenham Hotspur: 181 juta pound (Rp 3,6 triliun).

MIRROR | ANGGIE RIZKI GOVALDI

