Inter Milan Juara, Simak Klasemen Liga Italia Terkini

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan perebutan gelar juara Liga Italia berakhir sudah. Inter Milan dipastikan akan tetap berada di puncak klasemen hingga akhir musim.

Inter Milan memastikan diri menjadi juara pada pekan ke-34, dengan menyisakan empat pertandingan. Kemenangan 2-0 yang mereka raih di kandang Crotone Sabtu malam, menjadi lebih bermakna saat dipadu dengan hasil seri 1-1 yang dialami Atalanta saat melawan Atlanta dinihari tadi.

Kini Inter Milan mengemas nilai 82. Dengan empat laga tersisa mereka sudah unggul 13 poin dari Atalanta di posisi kedua.

Inter Milan meraih gelar scudetto ke-19 dan merebut gelar pertamanya dalam 11 tahun terakhir. Mereka juga meruntuhkan dominasi Juventus yang terus juara dalam satu dekade terakhir.

Dengan raihan gelar scudetto ini, Inter kini punya satu gelar lebih banyak dibandingkan rival sekotanya, AC Milan. Namun, keduanya masih tertinggal jauh dari Juventus yang sudah juara 36 kali.

Musim ini, Juventus tampil tak maksimal. Kemenangan 2-1 yang mereka raih di kandang Udinese, Senin dinihari tadi, hanya menempatkan mereka di posisi ketiga.

Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-34)

Sabtu, 1 Mei 2021

Verona vs Spezia 1-1

Crotone vs Inter Milan 0-2.

Ahad, 2 Mei 2021

AC Milan vs Benevento 2-0.

Lazio vs Genoa 4-3

Napoli vs Cagliari 1-1

Sassuolo vs Atalanta 1-1

Bologna vs Fiorentina 3-3

Udinese vs Juventus 1-2.

Senin, 3 Mei 2021

Sampdoria vs AS Roma 2-0.

Selasa, 4 Mei 2021

01:45 Torino vs Parma (Bein Sport 2).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter 34 45 82 2 Atalanta 34 39 69 3 Juventus 34 36 69 4 AC Milan 34 21 69 5 Napoli 34 36 67 6 Lazio 33 11 64 7 Roma 34 5 55 8 Sassuolo 34 5 53 9 Sampdoria 34 -2 45 10 Verona 34 -1 42 11 Udinese 34 -7 39 12 Bologna 34 -9 39 13 Genoa 34 -12 36 14 Fiorentina 34 -12 35 15 Spezia 34 -20 34 16 Cagliari 34 -17 32 17 Torino 32 -10 31 18 Benevento 34 -31 31 19 Parma 33 -34 20 20 Crotone 34 -43 18

