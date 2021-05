Klasemen Liga Spanyol Usai Laga Valencia vs Barcelona yang Berakhir 2-3

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona menjaga peluang menjuarai Liga Spanyol dengan keberhasilan mengalahkan Valencia 3-2 dalam laga pekan ke-34 di Stadion Mestalla, Senin dinihari.

Dwigol Lionel Messi yang mengapit gol Antoine Griezmann membawa Barcelona bangkit setelah sempat tertinggal lebih dulu akibat sundulan Gabriel Paulista. Di pengujung laga, Valencia sempat menipiskan jarak melalui Carlos Soler.

Kemenangan ini membuat Barcelona yang berada di posisi ketiga masih menjaga jarak kejar dua poin dari Atletico Madrid yang berada di puncak dengan 76 poin.

Barca memiliki nilai sama dengan Real Madrid (74) yang unggul rekor head-to-head. Sedangkan Valencia tertahan di urutan ke-14 dengan 36 poin.

Jadwal pekan ke-34 masih menyisakan satu laga, yakni Sevilla vs Athletic Bilbao yang akan berlangsung Selasa dinihari nanti.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-34)

Sabtu, 1 Mei 2021

Celta Vigo vs Levante 2-0

Eibar vs Alaves 3-0

Elche vs Atletico Madrid 0-1.

Huesca vs Sociedad 1-0.

Ahad, 2 Mei 2021

Real Madrid vs Osasuna 2-0

Valladolid vs Real Betis 1-1

Villarreal vs Getafe 1-0

Granada vs Cadiz 0-1.

Senin, 3 Mei 2021

Valencia vs Barcelona 2-3.

Selasa, 4 Mei 2021

02:00 Sevilla vs Athletic Bilbao (Bein Sport 1).

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico Madrid 34 39 76 2 Real Madrid 34 34 74 3 Barcelona 34 47 74 4 Sevilla 33 23 70 5 Sociedad 34 16 53 6 Villarreal 34 13 52 7 Real Betis 34 -3 51 8 Granada 34 -12 45 9 Celta Vigo 34 -5 44 10 Bilbao 33 7 42 11 Osasuna 34 -10 40 12 Cadiz 34 -20 40 13 Levante 34 -10 38 14 Valencia 34 -8 36 15 Getafe 34 -14 34 16 Alaves 34 -24 31 17 Real Valladolid 34 -14 31 18 SD Huesca 34 -18 30 19 Elche 34 -21 30 20 Eibar 34 -20 26

