Manchester City vs Chelsea di Final Liga Champions: Jadwal dan 5 Fakta Menarik

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea memastikan diri lolos ke final Liga Champions setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam pertandingan di Stamford Brige, Kamis dinihari, 6 Mei 2021. Gol dari Timo Werner dan Mason Mount memastikan skor agregat menjadi 3-1.

Chelsea selanjutnya akan menghadapi Manchester City di babak final. Sehari sebelumnya, Man City melaju dengan mengalahkan PSG 2-0 dan secara agregat unggul 4-1.

Berikut sejumlah fakta terkait laga final:

• Pertandingan final akan berlangsung sekali di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki. Laga tersebut akan digelar pada 29 Mei waktu setempat (21.00) atau 30 Mei dinihari WIB (02.00) dengan disiarkan langsung SCTV.

• Manchester City vs Chelsea akan menjadi final ketiga yang mempertemukan tim sesama Inggris. Sebelumnya pada 2008 ada duel Chelsea vs Manchester United dan pada 2019 Liverpool vs Tottenham Hotspur. Hanya Spanyol yang pernah menyamai torehan tiga final untuk ti satu negara (2000, 2014, dan 2016).

• Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, menjadi pelatih pertama dalam sejarah Liga Champions yang tampil beruntun di final bersama klub berbeda. Musim lalu ia mengantar PSG ke partai puncak, lalu dikalahkan Bayern Munchen.

• Man City akan tampil di final untuk pertama kalinya. Sedangkan Chelsea untuk ketiga kalinya. Mereka menjadi juara pada 2012 dan menjadi runner-up pada 2008.

• Manchester City dan Chelsea sama-sama hanya kebobolan empat gol di Liga Champions musim ini. Ini akan jadi kali kedua final diikuti dua tim dengan catatan kebobolan empat gol atau kurang sejak 2005-06 (Arsenal 2 dan Barcelona 4).

• Sebagai pendatang baru, Manchester City menjadi tim Inggris kesembilan yang tampil di final Liga Champions. Inggris unggul soal menempatkan tim di final (Jerman dan Italia 6 tim).

UEFA | OPTA

