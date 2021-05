Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, Ada Manchester City Vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Laga panas antara Manchester City vs Chelsea akan menjadi sajian utama jadwal Liga Inggris akhir pekan ini. Laga ini bisa memastikan City menjadi juara sekaligus sebagai pemanasan menjelang laga final Liga Champions yang akan mempertemukan kedua tim akhir bulan ini.

Manchester City saat ini kokoh di puncak klasemen Liga Inggris dengan perolehan 80 angka dari 34 laga atau unggul 13 angka dari rival terdekatnya Manchester United yang baru bermain 33 kali. Secara matematis, skuad asuhan Pep Guardiola membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara Liga Inggris.

Sementara Chelsea juga membutuhkan kemenangan untuk mengamankan posisi keempat klasemen Liga Inggris. Anak asuh Thomas Tuchel saat ini hanya berjarak tiga angka dari West Ham United yang berada di belakangnya.

Persaingan memperebutkan dua tiket terakhir untuk ke Liga Champions musim depan dipastikan masih akan panas. Pasalnya, Tottenham Hotspur dan Liverpool masih mungkin mengejar Leicester City dan Chelsea yang berada di posisi ketiga dan keempat.

Tottenham pekan ini akan menyambangi markas Leeds United sementara Liverpool menjamu Southampton. Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-35 yang akan berlangsung pada akhir pekan ini:

Sabtu, 8 Mei 2021

02:00 - Leicester City vs Newcastle - (Mola TV).

18:30 - Leeds Utd vs Tottenham - (Mola TV)

21:00 - Sheffield Utd vs Crystal Palace - (Mola TV)

23:30 - Manchester City vs Chelsea - (Mola TV).

Ahad, 9 Mei 2021

02:15 - Liverpool vs Southampton - (Net TV)

18:00 - Wolves vs Brighton - (Mola TV)

20:05 - Aston Villa vs Man United - (Mola TV)

20:05 - West Ham vs Everton - (Mola TV).

Senin, 10 Mei 2021

01:00 - Arsenal vs West Brom - (Net TV).

Seluruh laga pada jadwal Liga Inggris pekan ke-35 masih sangat mungkin terjadi perubahan sewaktu-waktu. Pada akhir pekan lalu, laga Manchester United vs Liverpool dibatalkan karena suporter Setan Merah merangsek ke dalam Stadion Old Trafford. Pesta kemenangan Manchester City pun akhirnya tertunda satu pekan lagi.