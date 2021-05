Klasemen Liga Inggris dan Jadwal Usai Laga Leicester vs Newcastle Berakhir 2-4

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-34 pada Sabtu dinihari, 8 Mei 2021, menyajikan laga Leicester City vs Newcastle United. Pertandingan yang berlangsung di King Power Stadium ini dimenangi Newcastle dengan skor 4-2.

Newcastle United langsung unggul empat gol lewat Joseph Willock (menit 22), Paul Dummett (34), dan dua gol Callum Wilson (64, 73). Leicester hanya mampu meraih dua gol lewat Marc Albrighton (80) dan Kelechi Iheanacho (87).

Leicester City, yang gagal menang untuk kedua kalinya, kini menempati posisi ketiga dengan nilai 63 dan bisa disalip Chelsea yang ada di posisi keempat dan akan melawan Manchester City pada Sabtu malam.

Newcastle kini berada di posisi ke-13 dengan nilai 39. Mereka dipastikan lolos dari jerat degradasi.

Jadwal Liga Inggris pada Sabtu malam ini akan menghadirkan rangkaian laga menarik, termasuk Leeds United vs Tottenham Hotspur dan Liverpool vs Southampton. Namun, laga besar yang tak boleh dilewatkan adalah Manchester City vs Chelsea.

Dalam pertandingan nanti, Man City, yang kini sudah unggul 13 poin dari Manchester United, akan menjadi juara bila menang. MU sendiri baru akan bermain pada Ahad malam, melawan Aston Villa.

