Rekap Hasil Bola Senin Dinihari 10 Mei: MU, Arsenal, Madrid, PSG, AC Milan

Pemain Manchester United Paul Pogba dan Fred menghadapi pemain Aston Villa John McGinn dalam laga Liga Inggris pekan ke-35, Sabtu malam, 9 Mei 2021. Pool via REUTERS/Michael Steele

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 10 Mei 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga Inggris, Manchester United menang 3-1 di kandang Aston Villa. Kebobolan lebih dahulu oleh gol Bertrand Traore, MU berbalik unggul lewat gol Bruno Fernandes (penalti), Mason Greenwood, dan Edinson Cavani.

Villa harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-89 karena Olla Watkins mendapat kartu kuning kedua.

Hasil ini menunda pesta juara Manchester City. MU kini berada di posisi kedua klasemen dengan nilai 70, tertinggal 10 poin dari Man City. Setan Merah memiliki 4 laga sisa, sehingga The Citizens masih membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara.

Bagi Aston Villa, hasil ini menempatkan mereka di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 48.

Sementara itu, laga Arsenal vs West Brom berakhir dengan skor 3-1. Arsenal mendapat gol dari Emile Smith-Rowe (29), Niolas Pepe (35), dan Willian (90). Gol West Brom diceploskan Matheus Pereira (67).

Arsenal kini menempati posisi kesembilan dengan nilai 52, masih terpaut 6 poin dari West Ham di zona Liga Europa. West Brom ada di posisi ke-19 klasemen dengan nilai 26 dan sudah pasti terdegradasi.

Dalam laga Liga Inggris lain, Everton menang 1-0 di kandang West Ham, sedangkan Wolves menang 2-1 saat menjamu Brighton.